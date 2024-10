Il robot selvaggio debutta al primo posto al box office italiano, Vermiglio verso i due milioni di euro

Bel debutto per la pellicola d'animazione di Chris Sanders in odor di Oscar, Joker: Folies a Deux e Vermiglio consolidano il suo successo economico.

Buon debutto al box office italiano per debutto de Il robot selvaggio, acclamata pellicola di animazione di Chris Sanders che prosegue il trend positivo. Il film a sfondo edificante ed ecologista che ha ottenuto un 98% di recensioni positive su Rotten Tomatoes incassa 1,6 milioni, 1,3 dei quali raccolti nel weekend, da 456 sale e conferma l'appeal dell'animazione sul pubblico italiano. Al centro della delicata storia a fondo ecologista troviamo l'unità ROZZUM 7134, per gli amici "Roz", che si ritrova su un'isola disabitata. Abituato a universi ben più robotici, il droide dovrà imparare ad adattarsi all'ostile ambiente circostante, ma ben presto stringerà amicizia con gli animali che popolano l'isola arrivando ad adottare un'ochetta orfana.

Nonostante il trend globale pesantemente negativo, l'Italia è uno dei paesi che premiano maggiormente Joker: Folie à Deux. Il seguito delle disavventure di Arthur Fleck incassa altri 1,1 milioni nel secondo weekend raggiungendo l'importante cifra di 6,7 milioni. Una goccia nel mare a confronto con la pesantissima flessione negli incassi dell'82% in patria. Il coraggio del regista Todd Phillips di cambiare strada confermando la voglia di autorialità non sembra essere stata compresa a livello internazionale, ma il pubblico italiano sembrerebbe aver apprezzato la scelta ardita.

Discreto il debutto di Iddu, pellicola liberamente ispirata alla figura di Matteo Messina Denaro che vede confrontarsi le star italiane Toni Servillo ed Elio Germano in una storia siciliana dai toni grotteschi raccontata da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Il film apre in terza posizione con un incasso di 847.000 euro da 395 sale.

Maura Delpero sul set di Vermiglio

Prosegue il trend positivo di Vermiglio, quarto con un incasso di 343.000 euro che portano la pellicola di Maura Vermiglio, Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, a 1,7 milioni globali. Il traguardo dei due milioni, dopo l'aumento di copie seguito all'annuncio della selezione come candidato italiano nella corsa all'Oscar, non è più così lontano per questa piccola storia familiare di montagna di cui parliamo nella nostra recensione di Vermiglio.

Dopo oltre due mesi dall'uscita, Cattivissimo Me 4 resiste ancora nella top five degli incassi raccogliendo altri 156.000 euro che la portano a 17,3 milioni complessivi. Il franchise animato celebra l'ennesimo successo continuando a incantare il grande pubblico, desideroso di godere della gesta di Gru e dei Minions.