Joker: Folie à Deux, 10 look che rendono Lady Gaga un'icona della moda

Lady Gaga è sinonimo di trasformismo, nessuna come lei sa entrare nei panni - letteralmente - dei suoi personaggi. In occasione dell'uscita di Joker: Folie à Deux ecco quali look hanno reso l'artista un'icona della moda.

È il 2009 e al Glastonbury Festival una giovanissima Lady Gaga appare sul palco con una parrucca bionda e un abito futuristico che rielabora in chiave sartoriale la palla stroboscopica delle discoteche anni '70. Stacco. Siamo a Londra alla première di Joker: Folie à Deux e Stefani Germanotta calca il red carpet del Cineworld Leicester Square in un abito custom made rosso fuoco e quello che appare ai nostri occhi è l'incarnazione vivente di Harley Quinn. Nel mezzo, 15 anni di trasformismo, di audacia e creatività che hanno reso Lady Gaga la Mystica del mondo fashion. L'unica vera icona della moda contemporanea.

Lady Gaga e Joaquin Phoenix sul set di Joker

Dal controverso Meat Dress al maxi abito in piume rosa, dal vestito viola sfoggiato alla première di House of Gucci a quello sofisticato dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Vediamo quali sono i 10 look che rendono Lady Gaga...Lady Gaga.

L'abito rosso di Céline per il press tour di Joker: Folie à Deux

Partiamo proprio dall'ultima apparizione all'anteprima londinese di Joker: Folie à Deux. Gaga non ha "solo" interpretato Harley Quinn, lei è diventata Harley Quinn. Sul red carpet la vediamo con un abito custom made di Céline rosso intenso - colore che più di tutti rappresenta il Joker di Todd Phillips. Il taglio è a sirena ma asimmetrico, con balze tarate su misura per la sua silhouette, lo scollo profondissimo. Il tutto abbinato a un capospalla simil bolero con spalline scultoree molto 80s. Tocco finale super cool: la parrucca a caschetto spettinato rosso scuro in pendant con l'abito e un ombretto a contrasto azzurro accesso.

Il maxi abito in piume rosa confetto

Lady Gaga in Valentino Couture

Non è passato di certo inosservato il maxi dress indossato nel 2018 in occasione della première di A Star Is Born alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Voluminoso, impalpabile e ricoperto interamente (o quasi) di piume: l'abito da cocktail firmato Valentino Couture ha mostrato il lato romantico di Lady Gaga. E ci ha riportato nella Golden Age di Hollywood.

Il Meat Dress degli MTV Video Music Awards 2010

Il controverso vestito di carne di Lady Gaga

Nessuno potrà mai dimenticare il famigerato e scandaloso Meat Dress con cui Lady Gaga ha partecipato agli MTV Video Music Awards del 2010. Disegnato da Franc Fernandez su progetto di Nicola Formichetti e realizzato da House of Gaga, è uno degli rari capi ad avere una pagina tutta sua su Wikipedia. Lady Gaga protesta così, indossando vere fettine di bovino di prima scelta, contro la politica "Don't Ask, Don't Tell" degli Stati Uniti.

L'abito viola per il press tour di House of Gucci

Calze a rete, stivaletti con tacco e plateau vertiginosi e il vestito più scenografico a cui si riesca a pensare. Sono questi gli ingredienti di uno dei look più indimenticabili di Lady Gaga. L'occasione è il press tour di House of Gucci, l'anno è il 2021 e l'abito non poteva che essere made by Gucci. O meglio, la nuovissima Gucci Love Parade che riporta in auge tutto il glamour delle dive del passato. E Gaga diva lo è sicuramente.

Realizzato in chiffon di seta viola intenso con plissettature, onde e drappeggi, l'abito è un modello see through unico nel suo genere. Punto di forza, il mantello: fluttuante come un sogno.

Il Superbowl 2017 e l'abito futuristico di Versace

L'esibizione di Lady Gaga durante l'halftime show del Super Bowl 2017 è stata un evento memorabile non solo per la sua performance mozzafiato, ma anche per il look futuristico creato per lei da Atelier Versace. Donatella Versace ha realizzato un bodysuit scintillante in argento metallizzato, tempestato di cristalli e con spalline strutturate che esaltava la figura atletica di Gaga e si integrava perfettamente con il tema high-tech dello spettacolo. Insomma, l'abito da indossare se vuoi fare acrobazie aeree e coreografie al cardiopalma.

Lady Gaga sconvolge i Brit Awards 2010 in Alexander McQueen

L'abito di Alexander McQueen

Il sodalizio tra Lady Gaga e Alexander McQueen ha portato alla creazione di alcuni fra i look più strepitosi della cantautrice americana. L'abito bianco indossato ai Brit Awards 2010 è forse quello che più di tutti incarna la fusione tra l'estetica teatrale dello stilista britannico e l'amore di Gaga per l'avanguardia. Un capo scultoreo formato da tre maxi balze e abbinato a una maschera in merletto che copre quasi tutto il viso. Anche l'acconciatura è in pendant: una parrucca biondo platino in stile Maria Antonietta. Così Lady Gaga ha reso omaggio al genio creativo del suo grande amico, scomparso solo pochi giorni prima dell'evento.

I 4 cambi di look al Met Gala 2019

La moda Camp è il tema del Met Gala 2019 e Gaga ha interpretato perfettamente il concetto di esagerazione e teatralità cambiando ben quattro abiti di Brandon Maxwell nel corso della sua passerella. Partendo da un voluminoso abito fucsia, ha rivelato strato dopo strato look sempre più minimali, fino a rimanere in lingerie scintillante. Un gioco di trasformazioni che ha rappresentato alla perfezione il Camp: una celebrazione del kitsch e dell'esagerato, tipico della sua estetica e della sua personalità artistica.

In total white Armani per i Sag Awards 2022

Dall'opulenza al minimal, Lady Gaga ci ha abituati al trasformismo. Ai Sag Awards del 2022 la vediamo fasciata in un abito bianco senza spalline di Armani Privé che mette in risalto le sue forme con eleganza. La forma dritta, a colonna, è liscia e delicata mentre la scollatura profonda lascia intravedere un bustino in paillettes. Il tutto è impreziosito da gioielli Tiffany & Co. Un ensamble raffinato e molto chic.

Oscar 2019 e l'abito nero che ci ha fatto girare la testa

Lady Gaga agli Oscar 2019

Agli Oscar 2019, Lady Gaga ha scelto di incantare il pubblico con un'eleganza senza tempo, indossando un abito nero scultoreo firmato Alexander McQueen. La linea pulita e sofisticata del vestito, con un corpetto strutturato e una gonna ampia, ha reso il suo look un perfetto esempio di glamour hollywoodiano classico. Ma l'elemento che ha davvero fatto brillare il suo outfit è stato il leggendario collier di diamanti Tiffany & Co., un gioiello da 128 carati che non veniva indossato dai tempi di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany.

Un omaggio al carnevale alla Mostra del Cinema di Venezia 2024

Lady Gaga era la più attesa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, quest'anno, e di certo non ha deluso le aspettative. Il suo arrivo in un abito nero firmato Christian Dior Haute Couture ha lasciato senza fiato tanto quanto la visione in anteprima di Joker: Folie à Deux. L'intero outfit era un perfetto esempio dello stile iconico di Lady Gaga, che ama fondere elementi di haute couture con dettagli drammatici. Così l'abito ha una maxi gonna scultorea e bustino con scollo profondissimo, ma soprattutto è abbinato a un copricapo gotico di Philip Treacy che ricorda molto le maschere del carnevale veneziano. Che sia un omaggio?