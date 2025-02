Il Robot Selvaggio 2 potrebbe essere realizzato, il produttore aggiorna sulle ipotesi di un sequel

Il produttore del film animato Il Robot Selvaggio ha confermato che spera venga realizzato un sequel del progetto che è stato scritto e diretto da Chris Sanders. Il lungometraggio ha recentemente ottenuto tre nomination agli Oscar 2025, ma DreamWorks non ha ancora confermato, o smentito, le ipotesi che realizzerà il secondo capitolo della storia.

Un possibile sequel

Al centro della trama del film Il robot selvaggio c'è il robot chiamato Roz, che impara ad adattarsi alla natura che la circonda su un'isola, formando un legame molto forte con un'ochetta orfana.

Un'immagine del film

Alla base del progetto cinematografico c'è il romanzo illustrato per ragazzi firmato da Peter Brown, pubblicato per la prima volta nel 2016 e diventando in breve tempo un bestseller.

L'opera letteraria è poi diventata una trilogia che comprende anche i volumi La fuga del robot selvatico e The Wild Robot Protects.

Il produttore Jeff Hermann, rispondendo alle domande di The Direct in occasione dei Saturn Awards 2025, ha ora dichiarato: "Vorrei avere una conferma ufficiale. Non è un segreto che ci sono altri libri che continuano la storia del romanzo e abbiamo posizionato il film in un modo tale che si allinea a dove va il secondo volume. Ci piacerebbe avere l'opportunità di farlo".

I fan possono quindi sperare nella realizzazione di un sequel, soprattutto perché Hermann ha sottolineato: "Forse se ne sta parlando, ma a questo punto non posso dire niente di ufficiale".

Le voci originali del film

Il robot selvaggio, nella sua versione originale in inglese, può contare su un cast stellare composto da Lupita Nyong'o (Noi, Black Panther) nel ruolo del robot Roz; Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) nel ruolo della volpe Fink; Catherine O'Hara (Schitt's Creek, Campioni di razza) nel ruolo dell'opossum Pinktail; Bill Nighy (Living, Love Actually - L'amore davvero) nel ruolo dell'oca Longneck; Kit Connor (Heartstopper, Rocketman) in quello dell'oca Brightbill e Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once, The Fall Guy in uscita quest'estate) nel ruolo di Vontra, un robot che si unirà a Roz sull'isola.

Il film si avvale anche delle voci di Mark Hamill (Star Wars, Il ragazzo e l'airone), di Matt Berry (What We Do in the Shadows, SpongeBob - Il Film) e di Ving Rhames (Mission: Impossible, Pulp Fiction).