Il Robot Selvaggio: su Amazon l'edizione Blu-Ray del film targato DreamWorks è attualmente in offerta

Il cuore nel metallo - Il Robot Selvaggio in Blu-ray

C'è qualcosa di profondo e particolare nel modo in cui Il Robot Selvaggio riesce a parlare dritto al cuore, pur raccontando la storia di un essere fatto di circuiti e metallo. L'edizione Blu-ray del gioiello targato DreamWorks Animation si presenta come il biglietto d'ingresso per un viaggio visivo e narrativo che rilegge il rapporto tra tecnologia e natura con una delicatezza rara. Tratto dal bestseller di Peter Brown, il film ci accompagna nei silenzi di un'isola selvaggia, dove la macchina impara a diventare più umana degli umani stessi.

La ROZZUM 7134 è un robot naufragato in un mondo senza voce artificiale né connessioni satellitari. Eppure, proprio lì, dove la civiltà tace, sboccia una storia fatta di piccoli gesti, paure da domare e scoperte essenziali. L'edizione Blu-ray porta a casa vostra tutta la bellezza e la cura delle immagini, la profondità delle emozioni, la cura dei dettagli: il formato perfetto per lasciarsi immergere in un racconto che parla di sopravvivenza, empatia e trasformazione.