Oscar 2025: scelto il candidato italiano e no, non è il film di Paolo Sorrentino

A sorpresa, la commissione chiamata a scegliere il candidato italiano agli Oscar per il miglior film in lingua non inglese non ha scelto il favorito Parthenope di Paolo Sorrentino.

Dopo aver conquistato il Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, Vermiglio potrebbe sbarcare a Hollywood. La pellicola diretta da Maura Delpero è il candidato scelto a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film in lingua non inglese. Il Comitato di Selezione, istituito presso l'ANICA su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, lo ha scelto tra i 19 titoli autocandidatisi preferendolo al favorito Parthenope di Paolo Sorrentino.

Il film, che racconta la storia di una famiglia contadina alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è ambientato nell'omonima località montana, che si trova nei pressi di Trento. Qui l'arrivo di un soldato siciliano sconvolgerà la placida esistenza di tre sorelle molto diverse tra loro portando scompiglio nella loro famiglia patriarcale, guidata dal padre che è anche il maestro del paese.

Per approfondire potere leggere la nostra recensione di Vermiglio, opera seconda di Maura Delpero dopo l'acclamato Maternal, ambientato in un rifugio argentino per madri adolescenti gestito da suore, che ha avuto successo nel circuito dei festival. La pellicola d'ambientazione alpina, che vede tra gli interpreti Sara Serraiocco, Tommaso Ragno e Carlotta Gamba, sarà distribuita negli Stati Uniti da Sideshow e Janus Films.

Le shortlist dei titoli candidati all'Oscar 2024 verranno annunciate il 17 dicembre 2024, l'annuncio delle nomination si terrà invece il 17 gennaio 2025, in vista della cerimonia di consegna degli Oscar vera e propria, che si terrà a Los Angeles il 2 marzo 2025.