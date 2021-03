Il re: al via le riprese del prison drama Sky Original con Luca Zingaretti

Battuto il primo ciak della nuova serie Sky Original Il re, di cui vengono comunicati oggi i nuovi ingressi nel cast che vanno ad affiancare Luca Zingaretti già annunciato nei panni di Bruno Testori, protagonista assoluto del primo prison drama italiano le cui riprese andranno avanti fra Roma, Civitavecchia, Torino e Trieste.

Prodotto da Lorenzo Mieli e The Apartment con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, Il re, in otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi, vede Luca Zingaretti in un ruolo lontanissimo da quelli che ne hanno fatto uno dei volti più conosciuti e amati della TV e del cinema italiani: quello del controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura - il San Michele - in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio.

Si uniscono al cast, accanto a Luca Zingaretti nel ruolo di Testori, Isabella Ragonese nei panni di un'agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto, che interpreterà il pubblico ministero che indagherà sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, e Barbora Bobulova che, nella serie, sarà l'ex moglie del personaggio interpretato da Zingaretti.

Questa la sinossi de Il re: Il San Michele è un carcere di frontiera dove Bruno Testori, il Direttore, esercita la sua personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale. Perché dietro ogni detenuto c'è una storia, una vita deragliata: e anche se fuori dal carcere la prima a essere andata fuori dai binari è proprio la sua, dentro il San Michele Bruno è un sovrano assoluto. Spietato con chi lo merita, e inaspettatamente misericordioso con altri, sempre seguendo i principi della propria distorta e oscura morale. Ma quando il regno rischia di crollare, minacciato da un pericolo imminente, Bruno si troverà a combattere la guerra più difficile.

Il soggetto di serie de Il Re è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Massimo Reale, Davide Serino. La sceneggiatura è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino. Il distributore internazionale è Fremantle.