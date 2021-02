Il commissario Montalbano: chiude la serie tv con Luca Zingaretti? "Non credo si faranno altre puntate"

Il commissario Montalbano di Luca Zingaretti chiude i battenti? Le dichiarazioni di Peppino Mazzotta, l'ispettore Fazio della serie tv RAI, non sembrano in effetti lasciare molto spazio ad altre interpretazioni.

In una recente intervista con Gente, Peppino Mazzotta pare aver spento ogni speranza circa il ritorno dell'amatissimo commissario di Luca Zingaretti anche dopo il 2021: "Non credo si faranno altre puntate: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave: lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri".

E in effetti le sue dichiarazioni, fino a questo momento, non fanno altro che ricalcare quanto già ipotizzato dallo stesso Zingaretti e dal direttore di Rai1 Stefano Coletta.

Tuttavia, sempre secondo Mazzotta, una piccola speranza di tornare a Vigata anche dopo Il metodo Catalanotti ci sarebbe: "L'ultimo romanzo di Montalbano, Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiude la vicenda del commissario. Ma bisogna rispettare la decisione presa".

Nel frattempo, l'8 marzo in prima serata su Rai1, sarà trasmesso Il metodo Catalanotti, l'ultimo episodio inedito de Il Commissario Montalbano, che era in realtà stato girato alla fine del 2019 insieme a Salvo amato, Livia mia e La rete di protezione.

Dalla settimana successiva il primo canale RAI comincerà a trasmettere le consuete repliche primaverili di quello che, al di là di quanto si deciderà di fare in futuro, resterà per sempre il commissario più amato della TV.