"Era un visionario": Disney piange Roger Allers, regista de Il Re Leone, morto a 76 anni

Insieme a Rob Minkoff aveva diretto il leggendario film d'animazione del 1994 vincitore di due Premi Oscar oltre ad aver firmato le sceneggiature de La bella e la bestia e Aladdin negli anni precedenti

Roger Allers, storico sceneggiatore Disney e co-regista del classico film d'animazione del 1994 Il re leone, è morto all'età di 76 anni.

La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal veterano supervisore degli effetti visivi Dave Bossert, che ha reso omaggio al suo amico e collaboratore sul suo profilo Facebook.

"Sono profondamente rattristato dalla notizia che il nostro amico Roger Allers è passato a miglior vita", ha scritto. "Ci siamo scambiati delle e-mail proprio la scorsa settimana mentre era in viaggio in Egitto, il che rende questa perdita ancora più irreale. Roger era un artista e un regista di straordinario talento, un vero pilastro della rinascita della Disney Animation".

Simba, Pumbaa e Timon ballano sotto la luna in un'immagine de Il re leone 3D

L'omaggio del CEO Disney: "Era un artista visionario"

Bob Iger, amministratore delegato della Disney, ha reso omaggio ad Allers su Instagram: "Roger Allers era un artista visionario i cui numerosi contributi alla Disney vivranno per le generazioni a venire. Comprendeva il potere della grande narrazione, sapeva come personaggi indimenticabili, emozioni e musica potessero fondersi per creare qualcosa di intramontabile".

Iger ha proseguito: "Il suo lavoro ha contribuito a definire un'era dell'animazione che continua a ispirare il pubblico di tutto il mondo, e gli siamo profondamente grati per tutto ciò che ha dato alla Disney. I nostri cuori sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi collaboratori".

Allers ha diretto Il re leone insieme a Rob Minkoff. Il film è considerato da molti uno dei migliori del catalogo Disney. Uscito nel 1994, ha incassato 771 milioni di dollari in tutto il mondo durante la sua prima uscita nelle sale. Il remake del 2019 è uno dei film di maggior incasso di tutti i tempi con 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Aladdin, il Genio in una scena del film Disney

Protagonista del Rinascimento Disney negli anni '90

Allers ha anche lavorato come sceneggiatore e sviluppatore di storie per film cardine del Rinascimento Disney come La bella e la bestia, Aladdin e in seguito anche a Le follie dell'imperatore e Koda, fratello orso. Ha anche contribuito al film Il re leone 3 - Hakuna Matata, distribuito direttamente in DVD.

Tra gli altri suoi lavori come regista di film d'animazione figurano l'avventura all'aria aperta del 2006 Open Season e il cortometraggio candidato all'Oscar La piccola fiammiferaia.