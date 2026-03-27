Il re Leone, comico citato per 27 milioni per aver tradotto in chiave comica "Il cerchio della vita"

L'apertura de Il Re Leone è un canto, un'alba, un rituale collettivo che fa parte della storia del cinema. E ora, quel suono iconico è al centro di una disputa inattesa.

Il celebre canto iniziale de Il Re Leone diventa oggetto di una causa legale: il compositore Lebohang Morake accusa un comico di averne travisato il significato. In gioco ci sono reputazione, diritti e oltre 20 milioni di dollari.

Quando il canto del Re Loene diventa materia legale

Il canto che apre Il re leone non è solo una sequenza memorabile, ma una porta d'ingresso a un immaginario condiviso da generazioni. Quelle parole in lingua zulu hanno contribuito a costruire uno dei momenti più riconoscibili del cinema contemporaneo. E proprio quel frammento sonoro, apparentemente intoccabile, è ora al centro di una battaglia legale.

Il Re Leone: la scena iniziale

Il compositore e interprete sudafricano Lebohang Morake, premiato con un Grammy, ha deciso di citare in giudizio il comico Learnmore Jonasi, accusandolo di aver diffuso una traduzione volutamente distorta del celebre incipit "Nants'ingonyama bagithi Baba". Secondo Morake, durante un podcast e successivamente in uno spettacolo dal vivo, Jonasi avrebbe presentato quella frase come "Guarda, c'è un leone. Oh mio Dio", una tradizione letterale ma interpretata in modo volutamente ambigua, suscitando risate ma - secondo l'accusa - danneggiando il significato culturale e artistico dell'opera.

Il punto centrale della controversia non è tanto la battuta in sé, quanto il modo in cui è stata proposta. La causa sostiene che la traduzione sia stata presentata "come un fatto autorevole, non come una battuta", rendendo così più complesso difenderla come semplice satira. In gioco, quindi, non c'è solo la libertà comica, ma il confine sottile tra reinterpretazione e travisamento.

Morake sostiene che questa narrazione abbia compromesso i suoi rapporti professionali, inclusi quelli con Disney, e inciso direttamente sulle entrate derivanti dai diritti d'autore. La richiesta è significativa: oltre 20 milioni di dollari di danni, a cui si aggiungono ulteriori richieste punitive.

Tra satira e responsabilità: il dibattito che divide

Il caso solleva una questione più ampia, che va oltre il singolo episodio: fino a che punto la comicità può reinterpretare un'opera senza alterarne il valore? Jonasi, dal canto suo, non ha commentato ufficialmente la causa sul piano legale, ma ha risposto indirettamente con un video sui social, mostrando rispetto per il lavoro del compositore e proponendo un dialogo.

Il Re Leone: Mufasa durante la scena iniziale

"La comicità ha sempre un modo di far nascere conversazioni", ha dichiarato, suggerendo persino una collaborazione per spiegare il significato reale del canto. Una risposta che sembra voler spostare il discorso dal conflitto alla possibilità di confronto, pur senza negare la natura provocatoria della sua performance.

Nel frattempo, il pubblico resta diviso. C'è chi difende il diritto alla parodia, vedendo nella battuta un esempio di umorismo contemporaneo capace di giocare con simboli globali. E c'è chi, invece, sottolinea l'importanza di preservare il contesto culturale di opere che affondano le radici in tradizioni linguistiche e identitarie precise.

Il canto di apertura de Il Re Leone, tradotto correttamente come "Tutti salutano il re, ci inchiniamo davanti al re", non è solo una frase, ma un rito narrativo che introduce un equilibrio tra natura, potere e comunità. Alterarne il significato, anche per fini comici, può quindi essere percepito come una semplificazione eccessiva di un simbolo complesso.

Questa vicenda, al di là dell'esito giudiziario, racconta qualcosa di più ampio: il modo in cui le opere globali continuano a vivere, trasformarsi e - inevitabilmente - essere reinterpretate. Anche a costo di generare frizioni tra chi le ha create e chi le rilegge.