Il Re Leone: Luca Ward presta la voce a Mufasa nel video "ruggente"

Luca Ward, che nella versione italiana de Il Re Leone presta la voce a Mufasa, ha condiviso un video in cui invita il pubblico al cinema.

Il Re Leone è nelle sale italiane in questi giorni e Luca Ward, che presta la voce a Mufasa, non ha fatto a meno di ricordarlo alla sua sempre affezionatissima fanbase.

Sui suoi profili social è anzitutto ricomparso uno dei video con cui Luca Ward stesso, circa 3 mesi fa, aveva confermato la propria presenza nel cast di doppiatori de Il Re Leone 2019, proprio nel ruolo che, nella versione animata del 1994, era stato di Vittorio Gassman. La data di ricondivisione non è stata scelta casualmente: il 22 agosto, ovvero il giorno successivo al debutto in sala, in Italia, del nuovo campione di incassi targato Disney.

La clip in questione, ricomparsa sull'account Facebook del doppiatore più amato d'Italia, ha innescato una serie di commenti entusiasti dei fan, che naturalmente nei giorni successivi hanno raccontato sotto il post le proprie impressioni sul film (qui la nostra recensione de Il Re Leone) ma, soprattutto, hanno riempito di complimenti Luca Ward, che ha così voluto ringraziare tutti pubblicamente, direttamente su Istagram questa volta, e direttamente dalla località marittima in cui è in vacanza, con un nuovo video.

Il Re Leone, prodotto dalla Walt Disney Pictures, è un rifacimento del film del 1994. Tra le voci protagoniste della versione inglese, quelle di Beyoncé Knowles, Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard e Billy Eichner. Protagonista della storia Simba, figlio di Mufasa che, dopo essere stato esiliato dal regno dallo zio Scar, diventato il nuovo re, ritornerà per riconquistare quello che gli appartiene. La pellicola è uscita negli Stati Uniti il 19 luglio 2019, in occasione del 25esimo anniversario dall'uscita della versione originale del 1994, mentre nelle sale italiane è arrivata il 21 agosto 2019.