In occasione dell'uscita de Il Re Leone, Disney lancia la campagna 'Proteggi i leoni africani', lo studio donerà fino a 3 milioni di dollari per aiutare a raddoppiare la popolazione dei leoni africani entro il 2050.

Per celebrare l'uscita del nuovo film Il Re Leone, il rivoluzionario lungometraggio Disney diretto da Jon Favreau, The Walt Disney Company lancia una campagna Proteggi i leoni africani, campagna globale di conservazione per sensibilizzare sulla crisi che minaccia i leoni e altri animali selvatici in tutta l'Africa.

Il Re Leone: una tenera immagine di Simba

L'iniziativa si concentra sulla protezione e il rinnovamento della popolazione dei leoni e degli habitat di cui essi hanno bisogno per vivere. Disney ha già donato più di 1.5 milioni di dollari al Lion Recovery Fund (LRF) del Wildlife Conservation Network (WCN) e ai suoi partner e presto effettuerà anche donazioni aggiuntive. Inoltre, Disney inviterà i fan a contribuire al raddoppio delle donazioni per arrivare a un contributo totale di 3 milioni di dollari. I fan potranno partecipare alla campagna Il Re Leone "Proteggi i leoni africani" anche acquistando i peluche di Simba e Nala in edizione limitata presso alcuni Disney Store selezionati oppure su shopDisney.it a partire dal 1° luglio.

Sono trascorsi 25 anni da quando Disney rilasciò la versione originale de Il Re Leone: purtroppo, nel corso di questo periodo l'Africa ha perso metà dei suoi leoni e attualmente ne rimangono soltanto 20.000 esemplari. Per questo Disney sta sostenendo il Lion Recovery Fund, che punta a raddoppiare la popolazione dei leoni entro il 2050 sforzandosi di coinvolgere le comunità, così da assicurare un futuro migliore agli animali selvatici africani e ai loro habitat. Proteggendo i leoni si sostiene l'intero cerchio della vita dell'Africa, dalle iene ai suricati. I leoni sono costretti ad affrontare minacce crescenti, tuttavia le ricerche dimostrano che i numeri legati agli esemplari viventi possono essere incrementati proteggendo in modo adeguato i leoni e gli habitat che condividono con gli esseri umani e la fauna africana.

Il Re Leone: la colonna sonora conterrà una canzone originale di Elton John

"Disney si impegna a sostenere gli sforzi per la i salvaguardia dei leoni. Crediamo che Il Re Leone sia la storia perfetta per ricordarci il ruolo che ciascuno di noi riveste nel creare un mondo in cui questi maestosi animali vengano apprezzati e protetti" ha affermato Elissa Margolis, senior vice president, Enterprise Social Responsibility per The Walt Disney Company. "La conservazione è sempre stata uno dei valori fondamentali di The Walt Disney Company e questo impegno si manifesta in tutto ciò che facciamo, dai nostri film ai nostri parchi a tema. È per questo motivo che abbiamo creato il Disney Conservation Fund. Attraverso le storie che raccontiamo e le esperienze che creiamo, abbiamo il potere di raggiungere gli abitanti del pianeta e spingerli a entrare in azione insieme a noi".

Il re Leone, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, uscirà nei cinema italiani il 21 Agosto.