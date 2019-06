Il Re Leone: la colonna sonora conterrà una canzone originale di Elton John

Il Re Leone conterrà una nuova canzone di Elton John che potrebbe quindi rientrare con ben due brani originali tra le nomination dei premi Oscar.

La tracklist del film Disney, svelata oggi, comprende anche Never Too Late, scritta con Tim Rice e che sarà proposta durante i titoli di coda.

Elton John, oltre alla canzone ideata per Il Re Leone, potrebbe ottenere l'approvazione dei membri dell'Academy anche con (I'm Gonna) Love Me Again, composta con Bernie Taupin per il lungometraggio biografico Rocketman.

Nel 2018 la star della musica britannica aveva parlato della possibilità di collaborare con Beyoncé Knowles, che dà la voce a Nala, anche se nella tracklist la cantante appare solo come interprete della nuova versione di Can You Feel the Love Tonight, prodotta da Pharrell Williams e Stephen Lipson, con Donald Glover, Billy Eichner e Seth Rogen.

Nella tracklist c'è però una quattordicesima canzone ancora senza un titolo ufficiale che potrebbe essere la canzone originale interpretata da Beyonce.

Tra i titoli si specifica inoltre che Be Prepared è stata modificata, sottolineando che si tratta della "versione 2019", e cantata da Chiwetel Ejiofor.

La colonna sonora sarà in vendita sulle piattaforme digitali dall'11 luglio.

