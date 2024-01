Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki conquista la vetta del box office italiano

A tre settimane dall'uscita, Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki si porta in testa alla classifica degli incassi italiani, con un milione di euro di incasso e 146.776 presenze (dati Cinetel) che porta il film a un totale di 5,4 milioni. Lo straordinario successo globale per l'anime conferma la passione del pubblico italiano per il maestro dell'animazione giapponese. Come rivela la nostra recensione de Il ragazzo e l'airone, nel film si racconta la storia di Mahito, un ragazzo di 12 anni, che spinto dal desiderio di rivedere sua madre, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione.

Il ragazzo e l'airone, la spiegazione del finale: la drammatica bellezza di un mondo squilibrato

Perfect Days: una scena del film

Alle spalle dell'anime di Miyazaki ancora un film "giapponese" si tratta dell'ultima fatica di Wim Wenders, l'affascinante Perfect Days, elegia della vita semplice e delle piccole cose ambientata a Tokyo. Il film nato da un progetto su una serie di corti sui bagni pubblici di Tokyo, capolavori di architettura e di pulizia, è secondo con 870.000 euro di incasso che lo portano a un totale di 1,7 milioni di euro.

Perfect Days e il talento di Kōji Yakusho: ecco chi è il protagonista del film

Scende al terzo posto la commedia di Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie, terza con 831.000 di euro che portano il film alla cifra tonda di cinque milioni in tre settimane. Qui la nostra recensione di Succede anche nelle migliori famiglie.

Alessandro Siani e Succede anche nelle migliori famiglie, tra l'improvvisazione e la risata

Debutto fiacco in quarta posizione per The Beekeeper, action thriller diretto da David Ayer che ha aperto con 766.00 mila euro raccolti in 270 sale. A livello internazionale, il film ha incassato 20,4 milioni di dollari da 49 territori per un totale mondiale di 39,1 milioni di dollari. Come rivela la nostra recensione di The Beekeeper, la star Jason Statham interpreta Adam Clay, un ex agente che decide di vendicarsi dopo che il suo amico cade in una rovinosa truffa di phishing e muore suicida.

In discesa Wonka. Il reboot del classico di Roald Dahl diretto da Paul King e interpretato da Timothée Chalamet è ora quinto e incassa altri 700.000 milioni di euro approdando a un lauto totale di 13,7 milioni, diventando uno dei film di Natale 2023 al cinema di maggior successo. Qui la nostra recensione di Wonka.