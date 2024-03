Il problema dei 3 corpi: trama, cast e tutto ciò che sappiamo sulla serie Netflix

Dopo lo spettacolare trailer finale de Il problema dei 3 corpi, carichiamo di scoprire i segreti della prossima ambiziosissima serie Netflix.

Basata sull'omonimo romanzo di Liu Cixin, la serie di Netflix è stata creata da Alexander Woo di True Blood e dagli autori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss. L'uscita è fissata per il 21 marzo in streaming sulla piattaforma digitale.

Benioff e Weiss hanno elogiato in questo modo il romanzo originale: "La serie di fantascienza più ambiziosa che abbiamo letto". Gli extraterrestri arriveranno in pace? Verranno ad aiutare l'umanità in un modo che gli umani non sono pronti ad accettare? Sono così alieni che la comunicazione sarà impossibile?

La trama

Il problema dei 3 corpi parla del primo contatto dell'umanità con un'intelligenza extraterrestre. Tuttavia, descriverlo in questo modo non riesce a trasmettere appieno la portata della storia, che travolge l'intera razza umana in cospirazioni governative in stanze fumose, guerre mondiali segrete, organizzazioni scientifiche clandestine e misteri scientifici sconvolgenti che sfiorano il soprannaturale.

Partendo dall'astrofisica Ye Wenjie durante la Rivoluzione Culturale Cinese degli anni '60 e arrivando fino ai giorni nostri con l'ingegnere dei nanomateriali Wang Miao, la storia adotta un approccio iper-reale e scientifico per rispondere alla domanda: "Come sarebbe per gli esseri umani entrare in contatto con una specie aliena?" e "Quanto alieno è un 'alieno'?".

Il problema dei 3 corpi, una scena tratta dal trailer

Il cast

La storia de Il problema dei 3 corpi abbraccia due periodi: la rivoluzione culturale cinese degli anni '60 e i giorni nostri. Protagonisti della serie sono Liam Cunningham (Game of Thrones), John Bradley (Game of Thrones), Jonathan Pryce (I due papi), Benedict Wong (Doctor Strange nel multiverso della follia), Tsai Chin (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) e Eiza Gonzalez (Baby Driver).

Ci sono poi Alex Sharp (The Trial of the Chicago 7), Saamer Usmani (Inventing Anna), Jovan Adepo (Fences), Sea Shimooka (Arrow), Rosalind Chao (Mulan), Ben Schnetzer (Warcraft), Jason Forbes (Borg/McEnroe), Stacy Abalogun (Death on the Nile), Jess Hong (Brokenwood Mysteries), Marlo Kelly (Dare Me) e i nuovi arrivati Zine Tseng e Eve Lindley.

Il problema dei tre corpi: budget esorbitante per la nuova serie Netflix dei creatori de Il trono di spade

Alla produzione anche Brad Pitt

Il produttore esecutivo Rian Johnson e il suo partner Ram Bergman completano il team di produzione. L'autrice originale, Liu Cixin, e il traduttore inglese del libro, Ken Liu, sono stati ingaggiati come produttori consulenti.

Anche la Plan B Entertainment di Brad Pitt e la Primitive Streak di Rosamund Pike sono coinvolte nella produzione. Plan B torna a collaborare con Netflix dopo Ojka di Bong John-ho.

Il trailer