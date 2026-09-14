Il Paradiso delle signore, cosa succede nella puntata del 14 settembre: Odile e Marta a caccia di verità

Nella nuova puntata, Odile e Marta pretendono la verità da Umberto e Adelaide, mentre Johnny scende in piazza contro la guerra in Vietnam, e con sua grande sorpresa non sarà da solo

Nuovi sviluppi e tensioni attendono i protagonisti de Il Paradiso delle Signore 11 nella puntata in onda in questo lunedì 14 settembre su Rai 1, come sempre alle 16:00 in punto. Al centro dell'episodio ci sarà soprattutto Villa Guarnieri: Odile e Marta, dopo aver scoperto di essere sorelle, decideranno di affrontare Umberto e Adelaide per ottenere tutte le risposte sulla vicenda che ha sconvolto la famiglia.

Nel frattempo, Johnny scenderà in piazza per partecipare a una manifestazione contro la guerra in Vietnam, mentre Mimmo dovrà valutare una nuova e interessante opportunità professionale. Al Paradiso, invece, il rapporto tra Elisa e Irene sarà sempre più complicato.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 14 settembre

La scoperta della verità ha cambiato gli equilibri a Villa Guarnieri. Odile sa finalmente chi è suo padre, ma non riesce ad accettare che Adelaide le abbia nascosto per tanto tempo un segreto così importante. Anche Marta si trova direttamente coinvolta nella situazione e, insieme a Odile, dovrà fare i conti con quanto è accaduto.

Le due ragazze, però, possono contare su una nuova consapevolezza: sono sorelle. Dopo aver scoperto questo legame, decideranno di affrontare insieme Umberto e Adelaide. Marta e Odile saranno determinate a non lasciare la questione in sospeso e pretenderanno dai due genitori una spiegazione completa, cercando di conoscere tutti i dettagli della verità che è stata loro nascosta.

Johnny intanto ha ritrovato il suo posto al Paradiso, dove ha ripreso a lavorare come magazziniere, ma non ha cambiato le proprie convinzioni. Il giovane continua infatti a sostenere le sue idee pacifiste e nella nuova puntata sceglierà di passare dalle parole ai fatti. Parteciperà a una manifestazione contro la guerra in Vietnam. Non sarà solo: con lui ci saranno Valter, il fratello di Elisa, e Marcello. I tre si ritroveranno quindi insieme in piazza, uniti dalla protesta contro il conflitto.

Mimmo riceve una nuova proposta di lavoro

Per Mimmo potrebbe aprirsi una strada professionale particolarmente interessante. Il periodo trascorso in Francia per la formazione gli ha permesso di acquisire nuove conoscenze e di mettere ulteriormente alla prova le proprie capacità in cucina. La sua bravura non passerà inosservata al Caffè Amato, dove tutti sembrano apprezzare i progressi fatti dal ragazzo. Proprio per questo Mimmo riceverà una nuova proposta di lavoro. L'occasione potrebbe rappresentare un passo importante per il suo futuro, ma Burgio non riuscirà a viverla con serenità.

Il ragazzo sarà infatti frenato dal timore di ferire Ciro. Teme che accettando la nuova opportunità possa far sentire abbandonato quello che è anche il suo futuro suocero, oltre che un collega. Dovrà quindi scegliere se mettere davanti alle proprie esigenze professionali questa importante relazione.

Esplode la tensione tra Elisa e Irene

Al Paradiso delle Signore non mancheranno le tensioni nemmeno tra le Veneri. Elisa, diventata la nuova capocommessa, sta imponendo un'impostazione molto rigida, creando un clima di particolare attenzione tra le colleghe. A complicare ulteriormente la situazione ci penserà il ritorno di Irene, che ora lavora nuovamente come semplice commessa. La Cipriani farà però fatica a rinunciare alle vecchie abitudini e continuerà a comportarsi come se fosse ancora lei a guidare le altre Veneri.

Il suo atteggiamento finirà per irritare Elisa, che sarà costretta a richiamarla per il suo comportamento da capocommessa. Il confronto tra le due potrebbe essere soltanto il primo segnale di una nuova tensione destinata a svilupparsi all'interno del grande magazzino.