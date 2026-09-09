Il Paradiso delle signore 11, anticipazioni 9 settembre: Adelaide e Umberto tremano, Odile è una furia

Dopo la rivelazione di Greta sulle sue origini, la giovane decide di affrontare la contessa e Umberto. Intanto, al Paradiso, Iacopo sfida Roberto e Irene incontra la nuova capocommessa Elisa.

Il Paradiso delle signore 11 ha cominciato alla grande, non soltanto dal punto di vista degli ascolti (nei primi due giorni sempre oltre il milione di spettatori e il 14% di share), ma anche nelle trame. A tenere gli spettatori sulla corda, in questo inizio di stagione, è il segreto legato alla nascita di Odile, che sta per sconvolgere più di una vita. Nella puntata in onda mercoledì 9 settembre su Rai 1 alle 16:00, la giovane decide di affrontare direttamente Umberto e Adelaide, dopo il sorprendente incontro con Greta.

Ma non sarà l'unica storia al centro dell'episodio: Iacopo Corsi prenderà le distanze dalla GMM e finirà per contrapporsi a Roberto, mentre al Paradiso Irene incontrerà per la prima volta la nuova capocommessa Elisa Corsi. Tra le due non sarà subito un incontro facile.

Il Paradiso delle signore, cosa succederà nell'appuntamento del 9 settembre

L'incontro con Greta ha lasciato Odile profondamente turbata. La Marchesi le ha rivelato di conoscere la verità sulle sue origini e di sapere chi è suo padre, lasciando intendere che dietro il mistero ci sia proprio Umberto. Odile non intende più ignorare i dubbi che la tormentano e decide di andare fino in fondo. Nella puntata odierna affronterà quindi Umberto e Adelaide, chiedendo loro spiegazioni sulla sua nascita.

La contessa e suo cognato si troveranno così in una situazione molto delicata: entrambi temono che la verità possa venire alla luce e che la scoperta del loro segreto possa cambiare definitivamente gli equilibri familiari.

Anche sul versante lavorativo, la GMM rappresenta al momento solo una somma di grattacapi: Iacopo Corsi ha rifiutato la proposta di esserne lo stilista, e sembra destinato a prendere una direzione completamente diversa. Il giovane entrerà infatti in aperto contrasto con Roberto Landi e con chi lavora al Paradiso delle Signore. Tra Iacopo e Roberto nascerà una forte rivalità, destinata a complicare ulteriormente i rapporti. Un incontro con Roberto e Gianlorenzo Botteri potrebbe però modificare gli scenari e spingere Iacopo verso una nuova decisione.

Anche all'interno del Paradiso l'atmosfera sta per diventare elettrica, ora che il ritorno di Irene a Milano sta per portare una poco gradevole sorpresa. La Cipriani avrà modo di conoscere Elisa Corsi, la nuova capocommessa del Paradiso. L'incontro tra le due sarà tutt'altro che disteso. Irene capirà subito di avere davanti una donna dal carattere forte e determinato, dando vita a un rapporto che si preannuncia complicato. Nel frattempo, Lia e Simona dovranno affrontare una nuova sfida per conquistare il posto di Venere.

Ricordiamo che Il paradiso delle signore va in onda ogni giorno su Rai 1 alle 16:00, dal lunedì al venerdì, trasmesso in contemporanea in streaming su RaiPlay, dove è naturalmente possibile recuperare le vecchie puntate on demand in ogni momento della giornata.