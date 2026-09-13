Un Posto al Sole, anticipazioni 14 settembre: Eduardo è scomparso

La nuova settimana di Un Posto al Sole si apre con una notizia shock: la sparizione di Eduardo. Il fratello di Rosa sembra essersi dissolto nel nulla, né si sa più nulla di lui: sembrerebbe che Sabbiese si sia lasciato la sua vecchia vita alle spalle, ma potrebbe trattarsi soltanto di apparenza. La verità infatti, potrebbe essere molto diversa.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di lunedì 14 settembre della soap; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, tutti i giorni in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Grillo è deciso a vendicarsi di Eduardo, che finora è sempre riuscito a sfuggirgli nonostante facesse parte della banda delle villette. Intanto Sabbiese sembra aver perso tutto: scoperto da Clara, Rosa e Damiano, si ritrova solo senza nessuno disposto a perdonarlo. È qui allora che la strada di Eduardo ha incrociato nuovamente quella di Stella, che gli ha proposto di lasciare Napoli e iniziare una nuova vita insieme: l'uomo cederà davvero? Per lui si tratterebbe non solo di una decisione importantissima, ma anche di una scelta che avrebbe un impatto devastante sui suoi cari.

Anticipazioni 14 settembre: Eduardo è scomparso

Rosa

La famiglia di Rosa e Clara verrà travolta da qualcosa di totalmente inaspettato: l'improvvisa scomparsa di Eduardo, che lascerà tutti senza parole e rovinerà la giornata di Manuel che, proprio come tutti i ragazzini del Paese, lunedì 14 settembre dovrà affrontare il primo giorno di scuola. Clara avrà un sospetto terribile: che Eduardo abbia abbandonato la famiglia per scappare con Stella, la donna con cui l'aveva tradita. Intanto al Vulcano, Lorenza è pronta a incastrare Samuel con la sua trappola: tra il cuoco e la cameriera lo scontro è infuocato, tanto che anche Micaela si è schierata al fianco del ragazzo. I due sono convinti che Lorenza stia mentendo, ma non riescono a convincere Silvia.