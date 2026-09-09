Il Paradiso delle signore 11, anticipazioni 10 settembre: Carla Corsi esce allo scoperto con Umberto

Nel nuovo appuntamento con la soap di Rai 1, Odile sempre più vicina a una verità scomoda, mentre nuovi equilibri e tensioni scuotono il Paradiso e la Galleria Milano Moda.

La nuovissima, undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore torna oggi su Rai 1 alle 16:00 con una puntata in cui segreti, sospetti e nuovi accordi rischiano di modificare gli equilibri tra i protagonisti.

Odile è sempre più vicina a una verità che Umberto e Adelaide vorrebbero tenere nascosta, mentre Marcello prende una decisione inattesa sull'articolo dedicato a Rosa. Alla Galleria Milano Moda, invece, Carla mette sul tavolo una richiesta precisa per il suo sostegno economico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 10 settembre

Odile è interpretata dall'attrice Arianna Amadei

Il confronto con Greta ha lasciato Odile a interrogarsi su questioni difficili da ignorare. La giovane vuole capire che cosa sia realmente accaduto e soprattutto quanto le persone più vicine a lei le abbiano raccontato tutta la verità. La sua crescente diffidenza mette così Umberto e Adelaide davanti a un problema sempre più urgente.

Umberto comprende che non può permettersi che Odile continui a indagare. Per questo studia una strategia per eliminare o rendere inutilizzabili gli elementi del passato che potrebbero condurre la ragazza alla scoperta del segreto. Anche Adelaide cerca di capire quanto la figlia abbia già ricostruito e quali informazioni sia riuscita a ottenere. La situazione diventa però ancora più delicata quando Odile, nonostante i tentativi di depistaggio, arriva a una conclusione importante: non può più fidarsi ciecamente della propria famiglia e decide di agire di conseguenza.

Marcello dà il via libera all'articolo su Rosa, Carla vuole entrare nella GMM

Sul fronte del Paradiso, Marcello si trova davanti a una scelta diversa ma altrettanto significativa. Dopo aver letto l'articolo che Costanza ha scritto su Rosa, il Barbieri resta profondamente colpito dal contenuto e si commuove. Le sue riserve sulla pubblicazione vengono meno e decide quindi di dare il proprio consenso, permettendo ai lettori di conoscere meglio Rosa attraverso le parole di Costanza.

Intanto nel grande magazzino milanese arriva un giovane legato a Elisa Croce. La sua presenza attira immediatamente l'attenzione delle Veneri.

Carla Corsi, invece, accetta di sostenere finanziariamente la GMM, ma non intende farlo senza ottenere qualcosa in cambio. La donna vuole trattare direttamente con Umberto e punta a diventare socia della Galleria. Guarnieri dovrà quindi gestire contemporaneamente la minaccia rappresentata dalle indagini di Odile e la nuova richiesta di Carla.