Racconto di una notte, anticipazioni del 13 settembre: la decisione estrema di Sureyya, Mahir prova a fermarla

Sureyya, tormentata dalle visioni di Mehmet, decide di tornare a Denizli per saldare il suo debito. Quando Canfeza e Mahir trovano la sua lettera, capiscono che la donna è pronta a compiere un gesto estremo e scatta la corsa contro il tempo.

Nuovo appuntamento con Racconto di una notte, la soap turca che torna anche stasera su Canale 5 in prima serata. La puntata riparte dalle conseguenze della drammatica sparatoria che ha coinvolto Mahir e porta al centro della storia una nuova situazione di grande pericolo.

La trama di Racconto di una notte del 13 settembre

Dopo aver rischiato la vita, Mahir è riuscito a salvarsi e, una volta tornato a casa, ha dovuto affrontare altri problemi legati alla sua famiglia e a Canfeza. Il caso più urgente, però, riguarda ancora Sureyya. La donna continua a essere tormentata dalle visioni di Mehmet, che le chiede di saldare il debito. Convinta di dover fare i conti con il passato, Sureyya prende una decisione estrema e sceglie di tornare a Denizli.

Le sue condizioni psicologiche destano però sempre maggiore preoccupazione. Le visioni di Mehmet diventano infatti sempre più insistenti e la donna arriva a convincersi di dover compiere un gesto estremo per chiudere i conti con il passato. Prima di partire, lascia una lettera a Canfeza e Mahir. Quando i due la trovano, comprendono immediatamente la gravità della situazione. Mahir collega le parole della madre al suo ritorno a Denizli e decide di intervenire senza perdere tempo. L'uomo avvisa quindi i suoi colleghi, nel tentativo di rintracciare Sureyya prima che possa mettere in atto il suo proposito.

La vicenda di Sureyya arriva dopo giorni particolarmente difficili per Mahir. Dimesso dall'ospedale dopo la sparatoria, il protagonista aveva sperato di poter finalmente ritrovare un po' di tranquillità. Il ritorno a casa, invece, si è rivelato tutt'altro che semplice. Mahir ha scoperto che Canfeza ha deciso di restituire ad Asaf le chiavi del negozio, dopo essere stata accusata di voler riabilitare suo padre agli occhi del marito.

Nel frattempo, la caccia a Selim ha avuto un esito importante. Grazie alle informazioni raccolte da Salih e alla collaborazione dell'uomo che aveva dato rifugio al latitante senza conoscerne la vera identità, Mahir e la sua squadra sono riusciti a circondare il nascondiglio. Dopo un violento scontro, Selim è stato finalmente catturato.

Anche alla villa Yilmaz la situazione precipita. Ferman ha deciso di chiedere il divorzio a Sevde, già profondamente provata dagli ultimi avvenimenti. La donna deve affrontare inoltre una tragedia personale: durante un controllo medico scopre di aver perso il bambino che portava in grembo e viene sottoposta a un intervento d'urgenza.

Dopo aver scoperto dall'investigatore privato che Yadigar Kaldi è in realtà Efsane, Sevde matura un forte desiderio di vendetta nei confronti di Ferman. Decide di partire per Londra, dove vuole raggiungere Sila, ma prima comunica al marito di non essere disposta a concedergli il divorzio.

Kürsat e Gülizar sono pronti invece a compiere un passo importante. I due decidono di fissare la data delle nozze, ma il loro matrimonio rischia di essere ostacolato da Afet. Dopo aver incontrato Ezra e aver appreso che Kürsat e Gülizar intendono sposarsi il giorno seguente, Afet decide infatti di tentare il tutto per tutto pur di impedire le nozze.