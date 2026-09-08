Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 8 settembre: torna Irene, Odile scopre la verità sul suo passato

Irene torna a Milano con Johnny, ma al Paradiso trova nuovi equilibri. Intanto Odile riceve una rivelazione sconvolgente sulle sue origini, mentre al Circolo l'arrivo di Carla e Iacopo Corsi insospettisce Adelaide e incuriosisce Umberto.

Dopo l'atteso esordio di ieri, Il Paradiso delle signore 11 torna oggi su Rai 1, alle 16:00, a tenere compagnia al suo affezionanto pubblico. Le anticipazioni di martedì 8 settembre 2026 annunciano il ritorno a Milano di Irene e Johnny, pronti a riprendere la loro vita dopo il lungo viaggio. Per la Cipriani, però, il rientro al Paradiso non sarà semplice: ad attenderla ci sarà infatti la nuova capocommessa Elisa Croce, con la quale emergeranno subito delle difficoltà.

Nel frattempo, Odile farà una scoperta sconvolgente sul proprio passato. La giovane incontrerà una persona legata alla sua storia familiare, dalla quale riceverà una rivelazione sulla sua nascita. Odile deciderà di confidarsi con Matteo e si preparerà ad affrontare Adelaide e Umberto.

Il Paradiso delle signore: tutto quello che succederà nella puntata dell'8 settembre

Dopo il lungo viaggio, Irene e Johnny torneranno a Milano e saranno felici di riabbracciare i loro amici. I due ragazzi vorrebbero riprendere il proprio posto al Paradiso delle Signore, ma per Irene la situazione sarà cambiata. Durante la sua assenza, infatti, è arrivata Elisa Croce, la nuova capocommessa. Irene si troverà quindi a fare i conti con una realtà diversa da quella che aveva lasciato. La nuova arrivata si dimostrerà austera e molto puntigliosa, caratteristiche che renderanno complicato il rapporto con Irene. La Cipriani dovrà quindi capire quale sarà il suo futuro al grande magazzino e se potrà tornare a ricoprire il ruolo che aveva prima della partenza.

Il momento più delicato della puntata riguarderà però Odile. Qualcuno le rivela infatti un segreto sconvolgente legato alla sua famiglia e alla sua nascita. La ragazza rimarrà profondamente scossa da quanto scoperto e sceglierà di parlarne con Matteo. Per il momento, quindi, sarà lui l'unico a conoscere ciò che è accaduto e il segreto inconfessabile di Odile.

La scoperta, però, porterà inevitabilmente a un confronto con Adelaide e Umberto. Odile si preparerà infatti a chiedere spiegazioni e la questione delle sue origini potrebbe tornare prepotentemente al centro della trama.

Al Paradiso prenderà il via anche la sfida tra Lia e Simona, le due ragazze selezionate per la settimana di prova come Veneri. Entrambe avranno l'occasione di dimostrare le proprie capacità e di convincere Roberto e gli altri responsabili del grande magazzino di essere adatte al ruolo. La settimana di prova sarà quindi decisiva: Lia e Simona dovranno giocarsi il posto da Venere, cercando di distinguersi e conquistare la fiducia necessaria per rimanere al Paradiso.

Nuovi equilibri si creeranno anche al Circolo con l'arrivo di Carla e Iacopo Corsi. Madre e figlio faranno il loro ingresso nel prestigioso ambiente milanese e la loro presenza susciterà immediatamente la reazione di Adelaide. La Contessa guarderà infatti con diffidenza soprattutto Carla, percependola come una presenza tutt'altro che gradita.

Diversa sarà invece la reazione di Umberto, che mostrerà un particolare interesse nei confronti dei nuovi arrivati. L'ingresso dei Corsi potrebbe quindi creare nuove tensioni e aprire una storyline destinata a svilupparsi nelle prossime puntate.

Infine, Marcello dovrà affrontare una proposta editoriale che non prenderà affatto bene. Gli verrà suggerito di dedicare a Rosa un articolo commemorativo sul Paradiso Donna, ma lui reagirà malissimo e non vorrà nemmeno sentir parlare dell'idea. La sua reazione mostra quanto sia ancora difficile affrontare il ricordo di Rosa.