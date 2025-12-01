Il Paradiso delle signore cambia orario: il motivo (ovvio) della scelta RAI

A partire da oggi, Il Paradiso delle Signore, la soap pomeridiana di Rai 1, cambia il suo tradizionale orario. Fino a venerdì 28 novembre, la serie andava in onda come sempre alle 16:00, subito dopo La Volta Buona. D'ora in avanti, salvo eventuali ripensamenti della rete, la messa in onda sarà alle 16:15, subito dopo l'edizione pomeridiana del TG1.

Perché Il Paradiso delle Signore cambia orario

Il motivo di questo spostamento è puramente strategico e ha un duplice obiettivo. Da un lato, la Rai punta a creare un traino efficace per La Vita in Diretta, il programma di attualità condotto da Alberto Matano. Dall'altro, il cambio d'orario permette di ridurre la sovrapposizione con il competitor di Mediaset, La Forza di una Donna, la popolare soap turca che continua a registrare ottimi ascolti.

Con il nuovo orario, infatti, le "Veneri" del grande magazzino milanese si incroceranno con la dizi turca solo per circa dieci minuti, dalle 16:15 alle 16:25. Contestualmente, Mediaset ha studiato una contromossa per Dentro la Notizia, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi, che nelle ultime settimane ha registrato risultati altalenanti negli ascolti.

Elia Marangon interpreta Ettore Marchesi

La dizi turca in soccorso di Gianluigi Nuzzi

La rete ha deciso di trasmettere La Forza di una Donna in due tronconi. Il primo subito dopo la striscia di Amici e prima della partenza di Dentro la Notizia, il secondo al termine del programma. In questo modo, la soap turca fungerà da traino sia per il programma di Nuzzi sia per Avanti un Altro! di Paolo Bonolis.

Le nuove strategie mirate ad assicurarsi la fascia pomeridiana degli ascolti

Con questa strategia, Rai e Mediaset dimostrano ancora una volta quanto il palinsesto del pomeriggio televisivo sia studiato nei minimi dettagli e come la battaglia degli ascolti non si limiti all'access time e al rìprime time. Lo spostamento de Il Paradiso delle Signore e de La Forza di una Donna non è solo un aggiustamento di orario, ma una mossa calcolata per ottimizzare gli ascolti e contrastare il successo delle produzioni concorrenti, sfruttando ogni minuto di sovrapposizione a proprio vantaggio.