Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 dicembre: Matteo presenta Marina a sua madre

Marcello e Rosa scelgono i testimoni di nozze, Umberto invece tiene d'occhio Odile perché crede sia in pericolo. Ecco le anticipazioni del nuovo episodio della soap di Rai 1.

Lunedì 1 dicembre Il Paradiso delle Signore torna con una puntata in cui i protagonisti si trovano un po' tutti a fare i conti con scelte concrete: c'è chi organizza il proprio futuro di coppia, chi prova a reinventare la propria carriera e chi si trova davanti a incontri destinati a creare qualche imprevisto. Vediamo cosa succede nel dettaglio con le anticipazioni della nuova puntata del daily di Rai 1.

Cosa è successo nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle scorse puntate Odile ha iniziato a collaborare sempre più da vicino con Ettore Marchesi. Lo stilista le ha proposto di diventare il volto della nuova campagna pubblicitaria della GMM, un progetto importante che ha aperto un confronto acceso in famiglia. Umberto ha colto una sintonia tra la figlia e il creativo che va oltre il semplice lavoro e, preoccupato, ha iniziato a seguire con attenzione i loro passi, cercando di orientare le decisioni di Odile.

A Il paradiso delle signore l'attenzione si è spostata su Johnny: il guasto al suo furgone ha messo in difficoltà i suoi piani, ma il sostegno delle Veneri e l'intervento di Roberto hanno cambiato la situazione. Landi ha infatti proposto al ragazzo un periodo di prova come magazziniere, offrendo una nuova prospettiva lavorativa.

Sul piano privato, la cena organizzata da Caterina per accogliere Mario è stata segnata dall'arrivo inatteso di Cesare, destinato a riportare in primo piano vecchi sentimenti. Marina, nel frattempo, si è concentrata sulla promozione del suo film, preparando una festa al Circolo che ha coinvolto amici e colleghe.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata del 1 dicembre

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata di lunedì 1 dicembre Umberto continuerà a osservare da vicino il rapporto tra Odile ed Ettore. Convinto che tra loro possa esserci qualcosa in più, userà la campagna GMM come occasione per invitare la figlia a valutare con lucidità sia l'offerta professionale sia il legame con lo stilista. Il Commendatore cercherà di intervenire senza creare ulteriori tensioni, ma il suo timore per il futuro di Odile resterà evidente.

Per Matteo si prospetta una giornata importante: a Milano arriverà Silvana, invitata alla festa organizzata da Marina al Circolo per celebrare il film. Il giovane Portelli potrà presentare la Valli alla madre in un contesto di festa, un passaggio significativo per la coppia che potrebbe consolidare ancora di più il loro rapporto.

Rosa e Marcello, intanto, faranno un passo avanti nei preparativi del matrimonio scegliendo i testimoni di nozze e dando forma ai loro progetti di vita insieme. Enrico, dopo l'addio alla chirurgia, si preparerà alla sua prima lezione universitaria, mettendo alla prova la decisione di intraprendere la strada dell'insegnamento.

Sul fronte lavorativo, Botteri dovrà ancora fare i conti con problemi familiari che lo porteranno a rinunciare alla festa per il film. Al Circolo, invece, Greta incontrerà una persona che sostiene di conoscerla molto bene: un episodio che potrebbe avere conseguenze sui piani condivisi con Ettore e aprire nuovi sviluppi nelle prossime puntate.