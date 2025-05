Il Paradiso delle Signore, bufala sulla morte di Pietro Masotti: la sua risposta è ironica ma dura

Nelle ultime settimane, i fan de Il Paradiso delle Signore hanno pianto la scomparsa di tre attori molto amati della soap: Pietro Genuardi (Armando Ferraris), Andrea Savorelli (Pietro Conti) e Valentina Tomada (Palma Rizzo). A pochi giorni da questi dolorosi lutti, una falsa notizia ha iniziato a circolare online, scatenando lo sdegno dei telespettatori.

La reazione dell'attore: tra ironia, scongiuri e accuse alle pagine fake

Una presunta fan page della soap di Rai 1 ha infatti diffuso un post sensazionalistico in cui si annunciava la morte di Pietro Masotti, interprete di Marcello Barbieri, con la dicitura "Shock! È appena scomparso l'attore che interpretava Marcello nel film Il Paradiso. Leggi le informazioni dettagliate qui sotto nei commenti". Il tutto, ovviamente, finalizzato ad attirare click e interazioni tramite il classico meccanismo del clickbait.

La notizia è arrivata anche alle orecchie dell'attore, che per fortuna gode di ottima salute, e ha deciso di reagire in modo ironico ma deciso attraverso una storia su Instagram. Masotti ha condiviso la fake news aggiungendo il gesto scaramantico delle corna, scrivendo: "Tiè (e l'emoticon dell'altro gesto apotropaico non c'è). Queste pagine Facebook sono ridicole... oltre ad essere degli sciacalli irrispettosi." Con queste parole, l'attore ha voluto non solo rassicurare i fan, ma anche condannare apertamente il comportamento di chi sfrutta il dolore per fare notizia, definendolo un gesto di puro sciacallaggio.

Chi è Pietro Masotti e chi interpreta ne Il Paradiso delle Signore

Pietro Masotti, attore pugliese classe 1983, è uno dei volti più amati della soap. Nella fiction interpreta Marcello Barbieri, un ragazzo spericolato che, appena uscito di prigione, si trasferisce a Milano da sua sorella Adelaide. Con il tempo, è riuscito a riscattarsi socialmente, passando da barista a responsabile di sala al circolo alla fine della quinta stagione, incarico che gli viene affidato da Adelaide.