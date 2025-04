È morta Valentina Tomada: per Il Paradiso delle signore è il terzo lutto in meno di un mese

Dopo una lunga malattia, è morta ieri, mercoledì 9 aprile 2025, Valentina Tomada, volto assai familiare per il pubblico televisivo. Nata a Roma 55 anni fa, aveva recitato in moltissimo produzioni per il piccolo schermo, da Centovetrine a Don Matteo, da Incantesimo al Paradiso delle signore, dove aveva interpretato Palma Rizzo.

"Non è possibile": Emanuela Grimalda annuncia la scomparsa di Valentina Tomada

A dare la triste notizia sui social è stata la collega Emanuela Grimalda: "Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà", si legge nel post. Solo due settimane fa era stata proprio Valentina Tomada a rassicurare in qualche modo i suoi fan con un video su Instagram: "Sono tornata, un po' sconquassata, un po' provata, preoccupata ma sempre io". E con un post molto eloquente: "Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio".

Aveva cominciato la sua carriera in teatro nel 1995, per poi proseguire in televisione, prendendo parte a molte delle produzioni italiane più famose per il piccolo schermo. Da Distretto di polizia a Vento di ponente, da Carabinieri a Un passo dal cielo, Valentina Tomada ha spesso prestato anche la propria voce a spot e annunci in radio e TV: è stata per anni la voce ufficiale dei canali satellitari Marco Polo e Leonardo, e del National Geographic Channel Italia.

Anche regista di una serie di cortometraggi, nel 2016 ha presentato Do ut des, sul tema del revenge porn. Direttrice artistica e organizzatrice del Fabriano Film Fest, nel 2017 ha scritto il romanzo Poker di donne in cerca di cuori, edito da Newton Compton.

Il Paradiso delle signore piange il terzo interprete in meno di un mese

Per la soap di Rai 1 si tratta del terzo lutto in poche settimane. La morte di Valentina Tomada, infatti, è solo l'ultimo atto di una scia funesta che ha investito Il Paradiso delle signore. Lo scorso 14 marzo è infatti venuto a mancare l'attore Pietro Genuardi, interprete del magazziniere Armando, che aveva da poco lasciato la serie proprio per l'aggravarsi delle condizioni di salute.

Solo due giorni fa l'altra notizia che ha scioccato il pubblico della soap: la scomparsa del giovane Andrea Savorelli, appena 30 anni, che aveva intepretato per una stagione il nipote di Vittorio Conti. Morto un mese fa, l'annuncio è stato fatto dalla famiglia solo l'8 aprile.