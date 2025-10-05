Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 ottobre: arriva Johnny, Tancredi fa un inatteso favore a Marcello

Al Paradiso delle Signore arriva il cugino di Delia, che scompiglia le carte e incuriosisce Irene. Ma a sorprendere sarà soprattutto la scelta di Tancredi. Ecco le anticipazioni della puntata di domani 6 ottobre su Rai 1.

A Il Paradiso delle Signore l'atmosfera cambia: il grande magazzino si prepara a una nuova settimana ricca di colpi di scena. Nella puntata di lunedì 6 ottobre tornano intrecci sentimentali e scelte complicate, tra il passato che riemerge per Delia e le mosse studiate di Tancredi, che continua a intrecciare il destino di Rosa e Marcello. Il clima è quello di una ripartenza piena di tensioni e nuovi equilibri da definire. Vediamo nel dettaglio le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 16.00 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore: riassunto della puntata precedente

Vanessa Gravina è Adelaide

Nell'ultima puntata sono emerse decisioni precise che hanno portato a conseguenze immediate. I coniugi Amato hanno infatti scelto di lasciare Milano per tutelare la salute del figlio Andrea: una scelta sofferta che chiude, almeno per ora, il loro percorso al Paradiso.

Tancredi, invece, dopo le polemiche dei mesi scorsi ha iniziato a ricostruire la propria reputazione e si è riavvicinato all'orbita di Rosa Camilli. Adelaide, dal canto suo, resta accanto a Marcello e osserva con attenzione l'evoluzione di questi rapporti. Rosa continua a lavorare con Barbieri al progetto "Paradiso Donna": la loro intesa professionale è evidente e viene letta da Umberto e Tancredi come possibile segnale di qualcosa di più.

Sul lavoro, Roberto ha riconosciuto l'impegno di Caterina con un premio mentre Enrico, alle prese con un problema alla mano, ha valutato con il professor Di Meo una proposta di cura dai risvolti delicati per la sua carriera. In parallelo, Matteo ha composto una nuova canzone ispirata a Odile.

Le anticipazioni della puntata del 6 ottobre de Il Paradiso delle Signore

Il paradiso delle signore, Flavio Parenti è Tancredi

L'episodio de Il paradiso delle signore che andrà in onda domani su Rai 1 alle 16.00 introduce Johnny, cugino di Delia: Mimmo lo intercetta durante una manifestazione pacifica e il suo arrivo ai grandi magazzini porta l'aria ribelle dello "spirito del '68". Johnny spiazza lo staff per entusiasmo e idee fuori schema e colpisce in particolare Irene, che reagisce con curiosità e un filo di disorientamento.

Intanto Tancredi compie un gesto mirato: si impadronisce delle foto compromettenti di Rosa e Marcello e le consegna proprio a Barbieri prima che finiscano nelle mani sbagliate. Così facendo, da un lato evita lo scandalo ai due, dall'altro si ritrova con un credito morale da spendere in futuro.

Per Rosa non è tutto. L'intervista sognata con Margherita Hack, infatti, sfuma e al Paradiso Donna si apre la ricerca di una nuova firma femminile capace di tenere alta l'ambizione del progetto, con possibili ripercussioni sul suo ruolo e sull'intesa con Marcello. Enrico, infine, sceglie la via più rischiosa e rifiuta il patto proposto da Di Meo pur sapendo di mettere a repentaglio il camice: una decisione che promette effetti immediati sulla sua storia.

Tra ingressi che cambiano l'atmosfera e le dinamiche già in bilico, alcuni gesti importanti ma calcolati e sentimenti che non vogliono stare al loro posto, il lunedì del Paradiso delle Signore si prepara a rimescolare le carte.