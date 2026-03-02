Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 marzo 2026: Rebecca sottrae la lettera di zia Sandra

La puntata del Paradiso delle Signore in onda martedì 3 marzo alle 16.00 su Rai 1 intreccia ambizioni professionali, promesse d'amore e un'inquietudine che arriva dal reparto pediatrico. Se da un lato Concetta si gode i riflettori e una modernità che entra persino a Casa Puglisi sotto forma di elettrodomestico fiammante, dall'altro qualcuno trama nell'ombra. E intanto Enrico, con il camice addosso e il telefono che squilla nel momento sbagliato, comincia a mettere insieme indizi che fanno paura. Le anticipazioni della nuova puntata della soap daily.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

La settimana si è aperta con una copertina destinata a far parlare: il nuovo numero di "Paradiso Market" ha scelto il sorriso rassicurante di Concetta come volto simbolo. Un riconoscimento che profuma di riscatto e che a Casa Puglisi coincide con l'arrivo di una lavatrice di ultima generazione, segno di un tempo che cambia e che chiede di essere cavalcato.

Sul fronte più oscuro, però, i fratelli Marchesi hanno scoperto che dietro certe mosse arrivate fino a Londra c'è la mano di Umberto. Il Commendatore è stato costretto a confrontarsi con Ettore, provando a spiegare le ragioni di una decisione che ha il sapore del controllo più che della protezione.

Nel frattempo, durante una cena al Circolo organizzata da zia Sandra con le Veneri, Rebecca ha colto un dettaglio che potrebbe ribaltare gli equilibri: la zia sembra determinata a onorare una promessa fatta a Irene. Una promessa che parla di sentimenti e di un possibile matrimonio. Rebecca, tutt'altro che spettatrice, ha deciso di intervenire.

E poi c'è Enrico. Una telefonata di Barbara lo ha messo davanti a un'emergenza, quella del piccolo Maurizio che sta peggiorando, ma anche i casi di bambini con sintomi strani che aumentano giorno dopo giorno. Il medico avverte che non si tratta di episodi isolati.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Enrico

La nuova puntata de Il paradiso delle signore entra nel vivo proprio su questo doppio binario. Da un lato il lavoro, con il grande magazzino milanese che valuta una collaborazione nel settore della lingerie innovativa proposta da Valeria Craveri: un progetto moderno, audace, capace di attirare una clientela nuova ma anche di creare divisioni ai piani alti. Le Veneri sono curiose, Marcello più prudente. L'idea di osare affascina, ma non tutti sono pronti a rischiare.

Concetta, intanto, viene invitata al Circolo per promuovere la nuova lavatrice davanti ai rappresentanti di elettrodomestici. È il simbolo di un'emancipazione concreta, fatta di piccoli passi e grandi sorrisi. Eppure, mentre lei brilla, altrove si consuma un colpo basso.

Irene vive ore romantiche con Cesare, convinta che il loro legame stia finalmente trovando stabilità. Non immagina che Rebecca, con mossa calcolata, riesce a impossessarsi della lettera che lega zia Sandra alla nipote attraverso quella promessa di matrimonio. Un gesto silenzioso, ma potenzialmente devastante. Se quella promessa dovesse riemergere nel momento sbagliato, il futuro di Irene potrebbe cambiare direzione.

Infine Enrico mette insieme i tasselli e intuisce l'origine della malattia che sta colpendo i bambini. Il sospetto che ci sia un agente esterno lo spinge ad approfondire senza esitazioni. La sensazione è che il Paradiso non debba preoccuparsi solo di amori e strategie commerciali: una minaccia più concreta sta bussando alle porte della città.