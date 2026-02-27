Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Irene alle strette, il bel gesto di Enrico

Al Paradiso delle Signore le apparenze durano poco, perché dietro ogni sorriso può nascondersi una verità scomoda. Nelle puntate in onda dal 2 al 6 marzo 2026, la decima stagione della soap di Rai 1 alza il volume delle emozioni e porta tutti i protagonisti a fare scelte importanti.

Irene si illude di poter vivere finalmente una storia serena, ma qualcuno trama nell'ombra e colpisce dove fa più male. Marcello è diviso tra intuito e ambizione, mentre Enrico si trova davanti a una verità che non può più ignorare. È una settimana di scelte nette, di confronti faccia a faccia e di verità che bruciano: tutti i dettagli nelle anticipazioni delle nuove puntate.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 2 al 6 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore 10

Il paradiso delle signore non è solo vetrine eleganti e sorrisi impeccabili. Dietro il bancone si consumano rivalità, alleanze e sentimenti che rischiano di andare in frantumi. E questa volta per i protagonisti della soap daily di Rai 1 le conseguenze saranno tutt'altro che leggere.

Lunedì 2 marzo: Ettore scopre che è Umberto a spiarlo

La settimana parte con Concetta catapultata sotto i riflettori per un'iniziativa promozionale che la lusinga ma la terrorizza allo stesso tempo. L'idea di esporsi in prima persona la mette a nudo, più di quanto vorrebbe ammettere. Nel frattempo, nei salotti dell'alta società cominciano a circolare voci su un'indagine poco gradita che coinvolge i Marchesi. Il sospetto di essere stati spiati accende tensioni immediate. Rebecca, intanto, osserva e calcola, pronta a intervenire nel momento più opportuno. Enrico riceve segnali preoccupanti sullo stato di salute di alcuni bambini e capisce che non si tratta di semplici coincidenze.

Martedì 3 marzo: Rebecca trama contro Irene

Al Paradiso si discute animatamente di una possibile collaborazione nel settore della lingerie: un progetto moderno, audace, capace di attirare nuove clienti ma anche di dividere i vertici. Le Veneri sono entusiaste, Marcello molto meno. Irene, ignara di ciò che sta accadendo alle sue spalle, vive ore di dolcezza con Cesare, convinta che il loro rapporto stia finalmente trovando stabilità. Ma una lettera sottratta con astuzia rischia di ribaltare tutto e di riportare a galla una promessa che qualcuno avrebbe voluto dimenticare. Enrico, nel frattempo, collega i malori dei piccoli a un possibile agente esterno e decide di approfondire senza esitazioni.

Mercoledì 4 marzo: Cesare si scontra con Irene

Le divergenze sulla nuova linea diventano uno scontro vero e proprio. Marcello sceglie la prudenza e frena, ma la stilista coinvolta non accetta un rifiuto come risposta definitiva. Concetta deve decidere se fare un passo avanti e diventare il volto ufficiale di una campagna che potrebbe cambiarle la vita. Sul piano sentimentale, la miccia accesa da Rebecca esplode: Cesare viene a conoscenza di un dettaglio che lo fa sentire ingannato e si presenta da Irene con domande precise e uno sguardo che non promette nulla di buono.

Giovedì 5 marzo: Enrico trova una cura per i bambini

La frattura tra Umberto ed Ettore diventa evidente e coinvolge anche chi pensava di poterne restare fuori. L'orgoglio e i vecchi rancori riemergono con forza. Enrico ottiene la conferma delle sue intuizioni: all'origine dei malesseri c'è una contaminazione pericolosa. A quel punto non si limita a constatare, ma si espone in prima persona per trovare una cura adeguata, anche a costo di chiedere aiuto a chi ha mezzi economici importanti. Irene, intanto, affronta Rebecca senza mezzi termini e tra loro non ci sono più sorrisi di circostanza, solo accuse chiare e una delusione che fa male.

Venerdì 6 marzo: Valeria Craveri non la conta giusta

L'inaugurazione del nuovo spazio dedicato all'intimo attira curiosità e clienti, ma dietro l'entusiasmo si nasconde un dubbio pesante sulla solidità finanziaria dell'azienda partner. Marcello indaga e pretende trasparenza, deciso a non mettere a rischio il nome del Paradiso. Irene, dal canto suo, sceglie di non scappare più: cerca Cesare per un ultimo chiarimento, consapevole che solo la verità potrà salvare - o chiudere definitivamente - la loro storia.