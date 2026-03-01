Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 marzo 2026: Umberto smascherato, Concetta si prende la scena

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 2 marzo 2026 alle ore 16.00 su Rai 1, si muove al solito tra tensioni familiari, scelte personali e nuovi problemi che iniziano a emergere in città e al grande magazzino. Al centro dell'episodio ci sono il confronto tra Umberto ed Ettore, ma anche la svolta professionale di Concetta e una situazione sanitaria che preoccupa sempre di più Enrico. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.

Dove eravamo rimasti: riassunto delle puntate precedenti

Odile

La morte di Luigi Tenco, arrivata come una doccia fredda da Sanremo, ha lasciato il grande magazzino in uno stato di shock. Le Veneri, che solo poche ore prima commentavano il Festival tra risate e curiosità, si sono ritrovate improvvisamente più fragili. Il lutto collettivo ha imposto una pausa, un momento di riflessione che ha messo in discussione anche le scelte personali.

Concetta è stata la prima a vacillare. L'idea di posare per la copertina le è sembrata fuori luogo, quasi eccessiva in un momento così delicato. Ma Ciro non le ha permesso di tirarsi indietro. Le ha detto chiaramente che nascondersi non è la soluzione e che deve credere nel proprio valore. Un incoraggiamento netto, senza giri di parole.

Nel frattempo, l'arrivo di Valeria Craveri ha riacceso dinamiche rimaste in sospeso. L'imprenditrice vuole portare i suoi prodotti al Paradiso, ma il vero nodo è il rapporto con Marcello. Tra loro non c'è solo una trattativa commerciale: c'è un passato che pesa e che potrebbe complicare tutto.

E poi c'è la questione più delicata: qualcuno è stato mandato a Londra per indagare sui Marchesi. I sospetti su Umberto sono diventati certezze e la frattura in famiglia si è allargata.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 2 marzo

Il Paradiso delle Signore

La nuova puntata parte da un'immagine simbolica: Concetta è il volto di copertina di Paradiso Market. La foto la mostra sicura, elegante, finalmente consapevole. È una rivincita personale, ma anche un segnale chiaro: non intende più farsi frenare dalle paure. A Casa Puglisi, poi, arriva una lavatrice moderna che è il segno di un cambiamento concreto nella vita quotidiana. Non è solo un elettrodomestico, ma il simbolo di una famiglia che prova a guardare avanti, nonostante le difficoltà.

Sul fronte Marchesi, la verità esplode. È stato Umberto a mandare qualcuno a Londra dalla madre. Ettore pretende spiegazioni e il confronto è diretto, teso, senza sconti. Il Commendatore prova a giustificarsi, ma la fiducia è compromessa. Non si tratta più solo di affari: è una questione personale.

Durante una cena al Circolo organizzata da zia Sandra, Rebecca capisce che la donna è pronta a mantenere una promessa fatta a Irene. Una promessa che potrebbe cambiare gli equilibri tra le Veneri. Rebecca decide di non restare a guardare e sceglie di intervenire.

Infine, la situazione più preoccupante. Enrico riceve una telefonata da Barbara: il piccolo Maurizio, il suo fratellino, sta peggiorando e i casi di bambini con sintomi simili aumentano. Il medico inizia a sospettare che non si tratti di coincidenze. È l'inizio di un'indagine che potrebbe portare a una scoperta da non sottovalutare.