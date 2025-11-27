Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 novembre: Roberto fa una proposta di lavoro a Johnny

Il Paradiso delle Signore torna in onda con una nuova puntata il 28 novembre, come sempre alle 16.00 su Rai 1, e al grande magazzino milanese non mancheranno colpi di scena. Tra novità sul fronte lavorativo, equilibri sentimentali in bilico e cene che cambiano il corso delle relazioni, i protagonisti saranno chiamati ancora una volta a fare i conti con scelte importanti e con le conseguenze delle decisioni prese nelle scorse puntate. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate precedenti abbiamo visto Rosa fare il grande passo e trasferirsi da Marcello, pronta a costruire con lui una vita tutta nuova, tra entusiasmo e qualche inevitabile paura. Intanto al Il paradiso delle signore la quotidianità viene stravolta da un problema molto pratico: il furgone di Johnny decide di fare i capricci proprio nel momento meno opportuno. Le Veneri non restano a guardare e si mobilitano per aiutarlo, ma il guasto si rivela più complicato del previsto.

A prendere in mano la situazione è Landi, che intravede nel ragazzo la persona giusta a cui dare una chance: per Johnny arriva così una proposta importante, quella di entrare al grande magazzino come magazziniere in prova. Una decisione che potrebbe cambiare il suo futuro e che conferma quanto il Paradiso sappia essere, oltre che luogo di eleganza, anche una piccola famiglia allargata.

Sul fronte sentimentale e professionale, il focus si sposta su Odile ed Ettore. Umberto sorprende una discussione molto accesa tra i due sulla nuova campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda e capisce che, dietro i toni animati, si nasconde qualcosa di più profondo. L'idea dello stilista di usare il volto di Odile per la GMM non è solo una scelta di marketing, ma mette a nudo sentimenti e fragilità. Il Commendatore, intuendo tutto, decide di parlare con la figlia per spingerla a non sprecare questa occasione.

Intanto, sul piano più privato, a casa di Caterina va in scena una cena che avrebbe dovuto essere il benvenuto per Mario, bloccato invece da un imprevisto di lavoro. Agata convince l'amica a non annullare tutto, e a tavola arriva un ospite inatteso: Cesare, la cui presenza rischia di risvegliare antiche emozioni e creare nuovi interrogativi.

Come se non bastasse, Roberto viene turbato da una notizia che riguarda proprio Mario, mentre al Circolo si prepara una festa mondana per promuovere il film con Marina, che invita le Veneri a partecipare. Sullo sfondo, Matteo ritrova la madre Silvana e le presenta Marina, mentre lui e Rosa iniziano a ragionare sui testimoni delle nozze, segno che il loro progetto di vita insieme è sempre più concreto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata del 28 novembre

Alla luce di quanto accaduto, la puntata del 28 novembre promette di mettere alla prova molti equilibri. La cena a casa di Caterina non resterà senza conseguenze: l'arrivo di Cesare potrebbe aprire un nuovo capitolo nella vita sentimentale della ragazza, costringendola a chiedersi che cosa voglia davvero e che posto abbia ancora Mario nel suo futuro. Anche Agata, da spettatrice privilegiata, potrebbe trovarsi a fare da mediatrice tra cuore e ragione.

Per Rosa e Marcello, il trasloco segna l'inizio ufficiale della loro convivenza, ma ogni nuovo inizio porta con sé piccoli aggiustamenti: la scelta dei testimoni, le decisioni pratiche, il confronto con le rispettive famiglie. Sul versante della moda, Odile sarà probabilmente al centro di nuove tensioni: la proposta di Ettore come volto della Galleria Milano Moda è ancora sul tavolo e Umberto non sembra intenzionato a fare passi indietro. La giovane dovrà decidere se mettersi in gioco accettando di esporsi non solo professionalmente, ma anche emotivamente.

Infine, gli sviluppi legati a Johnny e al suo nuovo ruolo al Paradiso potrebbero regalare momenti teneri e leggeri, mentre Marina e il suo film continueranno a portare un tocco di mondanità al Circolo. Tra feste, sguardi rubati e proposte che cambiano il corso delle cose, la nuova puntata della soap di Rai 1 non si può proprio perdere.