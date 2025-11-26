Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 novembre: le Veneri soccorrono Johnny, Caterina ha una sorpresa

Il Paradiso delle Signore torna a intrecciare vita quotidiana e colpi di scena in un nuovo episodio, quello di giovedì 27 novembre, sempre alle 16.00 su Rai 1. Per qualcuno è tempo di fare le valigie e cambiare casa, per altri di fare i conti con sentimenti che non sono più così semplici. In mezzo ci si mette anche una cena organizzata con cura che rischia di prendere una piega del tutto inaspettata. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni di puntata.

Il Paradiso delle Signore, riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate dei giorni scorsi de Il paradiso delle signore abbiamo visto il grande magazzino trasformarsi ancora una volta in un piccolo mondo a parte, dove tutto può succedere. L'arrivo di Helenio Herrera ha acceso la fantasia di Enrico, che ha colto l'occasione per coinvolgere l'allenatore in una partita in piazzetta con i bambini della casa-famiglia, regalando loro un pomeriggio da ricordare.

Dietro la facciata scintillante delle vetrine, però, non sono mancati gli imprevisti: un disguido ha mandato in tilt l'Atelier e Johnny si è ritrovato a correre ai ripari per evitare che il caos travolgesse il lavoro di tutti. Anche Botteri ha dovuto abbandonare in fretta la routine del Paradiso per fronteggiare un'urgenza familiare, diviso tra senso del dovere e responsabilità private.

Sul fronte sentimentale, la vera svolta è arrivata per Rosa, che ha scelto di trasferirsi da Marcello, inaugurando una nuova vita di coppia fatta di entusiasmo, ma anche di inevitabili aggiustamenti. Meno fortunata, almeno all'inizio, la situazione di Caterina: un imprevisto sul lavoro ha bloccato Mario lontano da Milano e la cena di benvenuto che lei aveva pensato per lui sembrava destinata a saltare. A farle cambiare idea è stata Agata, che l'ha spinta a non rinunciare ai preparativi e a lasciare comunque aperta la porta al destino.

Anticipazioni del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore

Umberto Guarnieri

La nuova puntata si apre con Johnny alle prese con un altro problema tutt'altro che trascurabile: il suo furgone decide di fermarsi nel momento meno opportuno. A dargli una mano arrivano le Veneri, che si improvvisano alleate in officina, confermando quanto la squadra del Paradiso sappia fare fronte comune anche davanti alle difficoltà più prosaiche.

Caterina, intanto, vive una giornata sospesa tra delusione e speranza. Mario non potrà essere presente alla cena, ma la casa è comunque pronta ad accoglierlo: la tavola apparecchiata, i piatti pensati per lui, l'ansia di chi teme di aver investito troppo in una serata che potrebbe non avere il finale sognato. A ribaltare le aspettative sarà l'arrivo di un ospite a sorpresa. Alla cena si presenta infatti Cesare, destinato a rimescolare le carte non solo nel cuore di Caterina, ma anche nei fragili equilibri dei rapporti che la circondano.

Rosa, dal canto suo, muove i primi passi nella nuova quotidianità condivisa con Marcello, tra entusiasmo e consapevolezza di quanto questo cambiamento segni una fase diversa della loro storia. Sullo sfondo, prende però forma un'altra trama delicata: Umberto assiste a una discussione animata tra Ettore e Odile sulla nuova campagna pubblicitaria e intuisce che tra i due c'è un'intesa che va oltre il semplice lavoro.

Ettore vorrebbe che Odile diventasse il volto della Galleria Milano Moda e chiede il sostegno di Umberto, mentre l'uomo comincia a misurare le possibili conseguenze emotive di questa vicinanza. In gioco, stavolta, non ci sono solo strategie d'affari, ma anche sentimenti difficili da controllare.