Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 marzo 2026: la notte di passione di Delia e Botteri

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, che torna su Rai 1 martedì 24 marzo alle ore 16.00 - dopo lo stop di lunedì per lo speciale sul referendum costituzionale - con una puntata ricca di sviluppi sul piano sentimentale e familiare. Le vicende dei protagonisti si intrecciano tra decisioni difficili, rapporti in crisi e nuovi inizi, mentre al grande magazzino prosegue il lavoro sulla nuova collezione.

Al centro dell'episodio ci sono soprattutto i cambiamenti negli equilibri personali, destinati ad avere conseguenze anche sul lavoro. Ma cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni della soap daily.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate precedenti il clima a Il paradiso delle signore si è fatto sempre più acceso, tra novità professionali e dinamiche personali pronte a esplodere. Irene ha cercato di sorprendere Cesare coinvolgendo Johnny, ma proprio il giovane ha iniziato a interrogarsi sul suo futuro, lasciando intravedere il desiderio di allontanarsi.

Sul fronte più "politico", la situazione attorno a Umberto si è complicata: la diffusione di un documento compromettente ha messo in allerta più di una testata, mentre Tancredi ha scelto di non nascondere nulla a Rosa. Intanto Odile, dopo un confronto tutt'altro che sereno con lo zio, ha preso una decisione drastica, trovando rifugio presso i Marchesi.

Ma a scuotere davvero gli equilibri è stata la rivelazione di Marina, che ha aperto uno scenario inatteso per Matteo, chiamato a confrontarsi con responsabilità che non può più rimandare. In Atelier, invece, le tensioni creative si sono trasformate in qualcosa di molto più personale: tra Botteri e Delia è scattata una passione impossibile da ignorare.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Scoppia la passione tra Delia e Botteri

La puntata del 24 marzo si apre proprio sulle conseguenze di quella notte speciale: Delia, ancora travolta dall'emozione, si lascia andare al racconto della sua prima volta con Botteri. Un momento che segna un punto di non ritorno per entrambi, destinato a cambiare il loro rapporto anche sul lavoro.

Nel frattempo Irene si trova a fare i conti con un'assenza che pesa più del previsto. Johnny ha deciso di lasciare l'appartamento e vivere nel suo furgone, una scelta che racconta molto del suo stato d'animo e che lascia Irene sospesa tra nostalgia e preoccupazione.

In Caffetteria, invece, l'atmosfera si fa tesa perché Concetta appare sempre più nervosa e distante e Ciro non riesce a nascondere il proprio turbamento. Il sospetto è che dietro quel malumore ci sia la presenza di Ivana, un elemento che rischia di incrinare equilibri già fragili tra i due. Al Paradiso, però, è anche tempo di ripartenze. Dopo discussioni e aggiustamenti, l'audace abito nude-look ottiene il via libera e segna l'inizio della nuova collezione. Un momento importante per il grande magazzino, che prova a guardare avanti nonostante le tensioni interne.

Intanto, lontano dalle vetrine, i giochi di potere continuano. I fratelli Marchesi portano avanti il loro piano con discrezione, mentre a Villa Guarnieri arriva una lettera destinata a cambiare gli equilibri: Adelaide torna a farsi sentire e Umberto decide di consegnare il messaggio a Odile. Un gesto che potrebbe riaprire ferite, ma anche svelare verità rimaste troppo a lungo nell'ombra.