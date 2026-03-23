Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 marzo 2026: la notte di passione di Delia e Botteri

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, che torna su Rai 1 martedì 24 marzo alle ore 16.00 - dopo lo stop di lunedì per lo speciale sul referendum costituzionale - con una puntata ricca di sviluppi sul piano sentimentale e familiare. Le vicende dei protagonisti si intrecciano tra decisioni difficili, rapporti in crisi e nuovi inizi, mentre al grande magazzino prosegue il lavoro sulla nuova collezione.
Al centro dell'episodio ci sono soprattutto i cambiamenti negli equilibri personali, destinati ad avere conseguenze anche sul lavoro. Ma cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni della soap daily.
Riassunto delle puntate precedenti
Nelle puntate precedenti il clima a Il paradiso delle signore si è fatto sempre più acceso, tra novità professionali e dinamiche personali pronte a esplodere. Irene ha cercato di sorprendere Cesare coinvolgendo Johnny, ma proprio il giovane ha iniziato a interrogarsi sul suo futuro, lasciando intravedere il desiderio di allontanarsi.
Sul fronte più "politico", la situazione attorno a Umberto si è complicata: la diffusione di un documento compromettente ha messo in allerta più di una testata, mentre Tancredi ha scelto di non nascondere nulla a Rosa. Intanto Odile, dopo un confronto tutt'altro che sereno con lo zio, ha preso una decisione drastica, trovando rifugio presso i Marchesi.
Ma a scuotere davvero gli equilibri è stata la rivelazione di Marina, che ha aperto uno scenario inatteso per Matteo, chiamato a confrontarsi con responsabilità che non può più rimandare. In Atelier, invece, le tensioni creative si sono trasformate in qualcosa di molto più personale: tra Botteri e Delia è scattata una passione impossibile da ignorare.
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio
La puntata del 24 marzo si apre proprio sulle conseguenze di quella notte speciale: Delia, ancora travolta dall'emozione, si lascia andare al racconto della sua prima volta con Botteri. Un momento che segna un punto di non ritorno per entrambi, destinato a cambiare il loro rapporto anche sul lavoro.
Nel frattempo Irene si trova a fare i conti con un'assenza che pesa più del previsto. Johnny ha deciso di lasciare l'appartamento e vivere nel suo furgone, una scelta che racconta molto del suo stato d'animo e che lascia Irene sospesa tra nostalgia e preoccupazione.
In Caffetteria, invece, l'atmosfera si fa tesa perché Concetta appare sempre più nervosa e distante e Ciro non riesce a nascondere il proprio turbamento. Il sospetto è che dietro quel malumore ci sia la presenza di Ivana, un elemento che rischia di incrinare equilibri già fragili tra i due. Al Paradiso, però, è anche tempo di ripartenze. Dopo discussioni e aggiustamenti, l'audace abito nude-look ottiene il via libera e segna l'inizio della nuova collezione. Un momento importante per il grande magazzino, che prova a guardare avanti nonostante le tensioni interne.
Intanto, lontano dalle vetrine, i giochi di potere continuano. I fratelli Marchesi portano avanti il loro piano con discrezione, mentre a Villa Guarnieri arriva una lettera destinata a cambiare gli equilibri: Adelaide torna a farsi sentire e Umberto decide di consegnare il messaggio a Odile. Un gesto che potrebbe riaprire ferite, ma anche svelare verità rimaste troppo a lungo nell'ombra.