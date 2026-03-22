Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 24 al 27 marzo 2026: Johnny fa una scelta drastica

Settimana intensa per Il Paradiso delle Signore che torna da martedì 24 a venerdì 27 marzo 2026 mettendo in scena un intreccio sempre più fitto di emozioni e scelte difficili. Al centro della settimana ci sono rapporti che si incrinano e sentimenti che prendono direzioni impreviste: dalla fragilità di Irene al legame sempre più complicato tra Umberto e Odile, fino a un evento drammatico che coinvolge Johnny e lascia tutti senza fiato. Scopriamo tutto con le anticipazioni della soap daily di Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 24 al 27 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore 10, Adelaide

Il paradiso delle signore, anche se salta l'appuntamento del lunedì, si prepara ad affrontare la settimana con un clima carico di emozioni contrastanti. Da una parte c'è chi vive un momento di felicità autentica, dall'altra chi si ritrova a fare i conti con dubbi e ferite ancora aperte. Sullo sfondo, il grande magazzino continua a essere il fulcro delle vicende, tra nuove collezioni e dinamiche sempre più intricate che coinvolgono i protagonisti.

Lunedì 23 marzo

Il paradiso delle signore non va in onda

Martedì 24 marzo: Adelaide scrive a Odile

Delia si lascia andare a un racconto intimo e sincero sulla sua prima notte con Botteri, segno di un sentimento che sta diventando sempre più profondo. Irene, invece, è attraversata da un senso di vuoto difficile da ignorare dopo la decisione di Johnny di allontanarsi e vivere nel suo furgone. In Caffetteria, il clima si fa teso: Ciro percepisce l'inquietudine di Concetta e inizia a interrogarsi sul ruolo di Ivana. Intanto al Paradiso parte ufficialmente una nuova fase con la collezione appena approvata, mentre a Villa Guarnieri una lettera di Adelaide indirizzata a Odile riaccende tensioni e sospetti.

Mercoledì 25 marzo: Botteri pensa al futuro con Delia

I sentimenti diventano ancora più complicati. Irene si ritrova a confrontarsi con le parole di Johnny, rileggendo la canzone scritta per lei e lasciandosi travolgere dall'emozione. Lui, nel frattempo, è diviso tra il dolore per la loro storia e la preoccupazione per l'amico al fronte. Dopo la notte condivisa, Botteri inizia a immaginare un futuro concreto accanto a Delia, segno che il loro rapporto sta cambiando velocemente. Sul fronte Guarnieri, Odile passa all'attacco: spinta da influenze esterne, si presenta da Umberto con accuse pesanti che incrinano ulteriormente il loro legame.

Giovedì 26 marzo: Johnny prende una decisione drastica

Le decisioni diventano più drastiche. Johnny sceglie di mettere distanza tra sé e Irene, tentando di proteggersi da un sentimento che lo ferisce. Ciro, invece, prende una posizione chiara assumendo Ivana, permettendo così a Mimmo di inseguire il suo futuro lontano. Al Paradiso, il servizio fotografico segna un momento di grande successo e Delia conquista tutti, tanto da spingere Botteri a pensare a un passo importante. Nel frattempo, Ettore stringe il controllo su Odile, isolandola sempre più da Umberto, mentre nuove rivelazioni legate alla banca alimentano tensioni e sospetti.

Venerdì 27 marzo: Ettore spinge Odile verso una scelta che cambia tutto

Il finale di settimana è carico di eventi decisivi. La notizia che la gravidanza di Marina non è reale lascia dietro di sé un vuoto emotivo che pesa sul rapporto con Matteo. Durante una manifestazione contro la guerra, la situazione sfugge di mano e Johnny resta ferito, costringendo Irene e le altre a intervenire in suo aiuto: un momento che potrebbe cambiare tutto tra loro. Intanto Umberto tenta di difendere la propria reputazione, ma un'accusa pubblica scuote l'opinione generale e offre a Ettore l'occasione perfetta per spingere Odile verso una scelta drastica e potenzialmente irreversibile.