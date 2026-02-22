Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 febbraio: Odile brinda al successo ma non tutti sono tranquilli

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con una puntata carica di tensioni: tra festeggiamenti a Villa Guarnieri e i fratelli Marchesi sempre in agguato, le cose non sono così semplici. Le anticipazioni della soap daily.

Nella Milano degli anni Sessanta l'apparenza conta, ma al Paradiso le crepe sotto la superficie iniziano a farsi evidenti. La puntata del 23 febbraio de Il Paradiso delle Signore (come sempre alle ore 16.00 su Rai 1) mostra ben più di un sorriso di circostanza, qualche brindisi elegante e qualche ombra pronta ad allungarsi nei corridoi del grande magazzino.

Mentre qualcuno celebra un traguardo importante, altri fanno i conti con dubbi irrisolti, gelosie e una fatica che non è solo fisica. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.

Dove eravamo rimasti: il riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Nelle scorse puntate il clima si è fatto sempre più teso, quasi elettrico, a Il paradiso delle signore. Marcello e Rosa si sono trovati finalmente faccia a faccia, costretti a guardarsi negli occhi e a mettere sul tavolo sentimenti che non possono più fingere di ignorare. Lui pretende chiarezza, vuole capire se nel cuore di lei c'è ancora spazio per lui oppure se qualcun altro ha preso il sopravvento.

Rosa, dal canto suo, è divisa tra quello che prova davvero e le scelte che l'hanno portata lontano, scelte che ora le presentano il conto. Una frattura che non resta confinata nella sfera privata, ma rischia di riflettersi anche sul lavoro, dove ogni sguardo e ogni parola di troppo possono trasformarsi in motivo di tensione tra colleghi.

In Caffetteria, intanto, Agata e Mimmo hanno scoperto che la partenza tanto attesa non è così semplice come speravano: Ciro non ha trovato il sostituto promesso e l'equilibrio del locale è tornato improvvisamente in bilico. E poi c'è Villa Guarnieri, teatro di un'azione silenziosa ma potenzialmente devastante: Ettore e Greta sono riusciti ad avvicinarsi alla cassaforte di Umberto e a mettere le mani su un documento che potrebbe riscrivere molte verità. Non è sparito nulla, ma a volte basta un'immagine, uno scatto rubato, per cambiare il destino di più persone e aprire scenari imprevedibili.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Umberto e Marta

La nuova puntata della soap daily di Rai 1 si apre con un doppio registro. Da un lato c'è Concetta, che prova a essere ovunque: al lavoro, a casa, tra responsabilità che sembrano moltiplicarsi di giorno in giorno. Vuole dimostrare di non aver bisogno di aiuto, ma il fisico comincia a presentare il conto. Come se non bastasse, un guasto domestico complica ulteriormente la sua quotidianità, trasformando la determinazione in affanno.

Al grande magazzino si respira invece un'aria di celebrazione. Odile raggiunge un traguardo prestigioso, l'ingresso nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant'Erasmo, nata in memoria di Margherita. Per la giovane contessina è un riconoscimento che sa di rivincita personale, il segno che il suo impegno viene finalmente riconosciuto. A Villa Guarnieri si brinda, si sorride, si alzano calici in un clima apparentemente perfetto.

Eppure non tutti si limitano ad applaudire. C'è chi osserva e annota ogni dettaglio, chi attende il momento giusto per muovere una pedina. Perché dietro quella promozione si nasconde un segreto pronto a venire a galla. Se Odile sapesse che Ettore sta costruendo un piano alle sue spalle, forse quel sorriso si incrinerebbe.

Nel frattempo, al Paradiso, i nodi tra Rosa e Marcello non sono stati ancora sciolti. Le tensioni personali rischiano di interferire con l'armonia del reparto, mettendo in difficoltà anche i colleghi. E mentre Caterina propone a Botteri di mettersi in gioco con una lezione speciale per le aspiranti stiliste, il grande magazzino continua a essere un palcoscenico dove ambizioni, sentimenti e strategie si intrecciano.