Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 febbraio: i fratelli Marchesi accedono alla cassaforte di Umberto

Venerdì 20 febbraio 2026 Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1, alle ore 16.00, con un episodio che mette tutti i protagonisti della soap davanti alle proprie responsabilità. È una puntata che entra subito nel vivo, senza troppi giri di parole, e tira le fila di alcune situazioni accennate già da tempo.

Al centro ci sono sentimenti che non si possono più nascondere ma soprattutto bugie che stanno per essere scoperte e un piano rischioso che arriva finalmente a conclusione (forse). Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti: dove eravamo rimasti

Il paradiso delle signore

Dopo le ultime vicissitudini di Agata e Mimmo, in Caffetteria la situazione è più delicata di quanto sembri. Concetta ha capito che Ciro è in difficoltà poiché non ha ancora trovato un sostituto per Mimmo e continua a rimandare il problema giorno dopo giorno. I turni però sono scoperti, il lavoro si accumula e il rischio di fare brutta figura è reale. Ciro prova a minimizzare, ma la verità è che la situazione gli sta sfuggendo di mano.

Sul fronte sentimentale Roberto ha cercato di dare una mano a Marcello invitandolo al Circolo per distrarlo, ma la serata è andata tutt'altro che bene. Marcello si è trovato davanti Rosa e Tancredi, molto affiatati mentre preparavano un'intervista per il magazine "Paradiso Donna". Vederli così vicini lo ha colpito più di quanto voglia ammettere ma la sua non è solo gelosia: è la paura concreta di aver perso Rosa. Da quel momento è chiaro che un confronto con la donna non può più essere rimandato.

Intanto Ettore e Greta scoprono che Umberto si allontanerà per seguire un impegno fuori Milano. Per loro è l'occasione perfetta: meno controlli, meno rischi, più possibilità di agire senza essere scoperti. E tutto grazie a un'inconsapevole Odile.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Ettore Marchesi

Nella puntata del 20 febbraio de Il paradiso delle signore vedremo finalmente il faccia a faccia tra Marcello e Rosa. I due infatti non riescono più a ignorare quello che provano. Il sentimento c'è, è evidente, ma loro sono anche pieni di dubbi e ferite. Marcello vuole risposte chiare: vuole sapere se Rosa è ancora dalla sua parte o se Tancredi ha preso il suo posto. Rosa, dal canto suo, deve decidere cosa vuole davvero. Il confronto è diretto e potrebbe segnare un nuovo inizio oppure una rottura definitiva.

Irene prova invece a costruire qualcosa di stabile con Cesare. Sogna una relazione semplice, senza drammi, ma al grande magazzino la serenità dura poco e ogni stabilità può incrinarsi da un momento all'altro.

In Caffetteria arriva invece il momento della verità. Agata e Mimmo sono pronti a partire convinti che tutto sia sistemato, ma scoprono che Ciro non ha detto tutta la verità. Il sostituto non c'è e il locale rischia di restare scoperto. La partenza, a questo punto, non è più così tranquilla.

Ma è a Villa Guarnieri che ci sarà il colpo di scena più forte. I fratelli Marchesi infatti entrano alla villa per un servizio fotografico e nel caos generale Greta mette in atto il suo piano. La donna raggiunge la cassaforte di Umberto, trova la lettera del padre che cercava da tempo e la fotografa. Non la ruba, ma quell'immagine può bastare per far esplodere tutto. Ora il piano suo e di Ettore è completo: come reagirà Odile nello scoprire che colui che ama non è chi crede?