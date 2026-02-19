Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 febbraio: i fratelli Marchesi accedono alla cassaforte di Umberto

Ultima puntata settimanale per la soap daily che arriva a un punto decisivo della storia: il piano di Ettore e Greta sembra essersi attuato, cosa succederà ora a Umberto? Le anticipazioni della puntata di venerdì 20 febbraio su Rai 1 alle ore 16.00.

Il Paradiso delle Signore
NOTIZIA di 19/02/2026

Venerdì 20 febbraio 2026 Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1, alle ore 16.00, con un episodio che mette tutti i protagonisti della soap davanti alle proprie responsabilità. È una puntata che entra subito nel vivo, senza troppi giri di parole, e tira le fila di alcune situazioni accennate già da tempo.

Al centro ci sono sentimenti che non si possono più nascondere ma soprattutto bugie che stanno per essere scoperte e un piano rischioso che arriva finalmente a conclusione (forse). Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti: dove eravamo rimasti

Paradiso Delle Signore Mimmo
Il paradiso delle signore

Dopo le ultime vicissitudini di Agata e Mimmo, in Caffetteria la situazione è più delicata di quanto sembri. Concetta ha capito che Ciro è in difficoltà poiché non ha ancora trovato un sostituto per Mimmo e continua a rimandare il problema giorno dopo giorno. I turni però sono scoperti, il lavoro si accumula e il rischio di fare brutta figura è reale. Ciro prova a minimizzare, ma la verità è che la situazione gli sta sfuggendo di mano.

Sul fronte sentimentale Roberto ha cercato di dare una mano a Marcello invitandolo al Circolo per distrarlo, ma la serata è andata tutt'altro che bene. Marcello si è trovato davanti Rosa e Tancredi, molto affiatati mentre preparavano un'intervista per il magazine "Paradiso Donna". Vederli così vicini lo ha colpito più di quanto voglia ammettere ma la sua non è solo gelosia: è la paura concreta di aver perso Rosa. Da quel momento è chiaro che un confronto con la donna non può più essere rimandato.

Intanto Ettore e Greta scoprono che Umberto si allontanerà per seguire un impegno fuori Milano. Per loro è l'occasione perfetta: meno controlli, meno rischi, più possibilità di agire senza essere scoperti. E tutto grazie a un'inconsapevole Odile.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Elia Marangon Il Paradiso Delle Signore
Ettore Marchesi

Nella puntata del 20 febbraio de Il paradiso delle signore vedremo finalmente il faccia a faccia tra Marcello e Rosa. I due infatti non riescono più a ignorare quello che provano. Il sentimento c'è, è evidente, ma loro sono anche pieni di dubbi e ferite. Marcello vuole risposte chiare: vuole sapere se Rosa è ancora dalla sua parte o se Tancredi ha preso il suo posto. Rosa, dal canto suo, deve decidere cosa vuole davvero. Il confronto è diretto e potrebbe segnare un nuovo inizio oppure una rottura definitiva.

Irene prova invece a costruire qualcosa di stabile con Cesare. Sogna una relazione semplice, senza drammi, ma al grande magazzino la serenità dura poco e ogni stabilità può incrinarsi da un momento all'altro.

In Caffetteria arriva invece il momento della verità. Agata e Mimmo sono pronti a partire convinti che tutto sia sistemato, ma scoprono che Ciro non ha detto tutta la verità. Il sostituto non c'è e il locale rischia di restare scoperto. La partenza, a questo punto, non è più così tranquilla.

Ma è a Villa Guarnieri che ci sarà il colpo di scena più forte. I fratelli Marchesi infatti entrano alla villa per un servizio fotografico e nel caos generale Greta mette in atto il suo piano. La donna raggiunge la cassaforte di Umberto, trova la lettera del padre che cercava da tempo e la fotografa. Non la ruba, ma quell'immagine può bastare per far esplodere tutto. Ora il piano suo e di Ettore è completo: come reagirà Odile nello scoprire che colui che ama non è chi crede?