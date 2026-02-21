Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio: Umberto indaga su Ettore

Ne Il Paradiso delle Signore 10 la tensione sale: se al grande magazzino e in caffetteria ci sono diversi cambiamenti, è a Villa Guarnieri che si gioca la partita più bollente. Le anticipazioni della settimana della soap daily di Rai 1.

Dal 23 al 27 febbraio Il Paradiso delle Signore 10 mette al centro una partita tutta giocata sul filo della fiducia: Umberto non è disposto a restare a guardare e decide di andare fino in fondo ai suoi sospetti, mentre Odile si ritrova al centro di una tensione che la riguarda molto più di quanto immagini.

Intorno a loro, le Veneri provano a regalarsi leggerezza con il Festival di Sanremo, ma tra dichiarazioni trattenute, orgoglio e nuove tentazioni, la settimana promette scintille. Le anticipazioni della settimana della soap di Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 23 al 27 febbraio

Il Paradiso delle Signore 10

Quella che all'inizio sembrava solo una perplessità si trasforma in una vera e propria indagine personale. Umberto fiuta qualcosa che non torna nei movimenti di Ettore e non intende farsi trovare impreparato. Il problema è che, nel mezzo, c'è Odile, entusiasta per il nuovo incarico ricevuto, ma inconsapevole di essere diventata il terreno di scontro tra due visioni opposte. Nel frattempo Marcello tenta di imprimere una svolta al Paradiso Market, mentre Rosa fatica a nascondere quanto la distanza da lui sia ancora una ferita aperta.

Lunedì 23 febbraio: Odile festeggia

Concetta si carica sulle spalle tutto: lavoro, casa, responsabilità. Vuole dimostrare di farcela da sola, ma la stanchezza comincia a tradirla. Al grande magazzino si brinda al traguardo di Odile, che vive il momento come una rivincita personale. Eppure, dietro i sorrisi, qualcuno osserva con attenzione ogni sua mossa.

Martedì 24 febbraio: il Festival di Sanremo

La partenza di Agata lascia un vuoto difficile da ignorare e in famiglia si cerca un nuovo equilibrio. Irene propone una serata tutte insieme davanti alla televisione per seguire il Festival, ma un invito galante la mette in crisi: testa o cuore? Intanto Umberto condivide con Marta i suoi timori e lascia intendere che non si fermerà finché non avrà capito che ruolo giochi davvero Ettore.

Mercoledì 25 febbraio: Michelino sta male

Tra Rosa e Marcello l'atmosfera è elettrica: poche parole, tanti sguardi e un passato che continua a tornare a galla. A Villa Guarnieri il confronto esplode senza filtri. Odile difende con passione chi le è vicino, mentre Umberto la mette in guardia con toni duri e protettivi allo stesso tempo. Intanto la salute di Michelino preoccupa profondamente chi gli vuole bene, Enrico in primis, ricordando a tutti quanto tutto possa cambiare in un attimo.

Giovedì 26 febbraio: Marcello a caccia di idee

La casa di Irene diventa il quartier generale per la serata sanremese. Tra canzoni, commenti pungenti e risate, emergono anche frecciatine inattese che toccano questioni di famiglia mai del tutto risolte. Marcello pensa a un volto forte e autentico per rappresentare il nuovo corso del Paradiso Market: una proposta che spiazza chi la riceve e apre un dibattito acceso.

Venerdì 27 febbraio: la reazione di Ettore e Greta

Una notizia drammatica dal Festival scuote profondamente Milano e lascia le Veneri senza parole. Il clima cambia all'improvviso, più cupo e riflessivo. A Il paradiso delle signore arriva una donna d'affari carismatica che riaccende nel passato di Marcello ambizioni e ricordi. Nel frattempo Umberto scopre che qualcuno si è mosso fino a Londra per raccogliere informazioni: il sospetto diventa quasi certezza. Ettore e Greta reagiscono e spingono Odile a prendere posizione. Restare neutrale non sarà più possibile.