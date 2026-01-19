Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 gennaio: Marina Venere per un giorno, Irene scopre la verità

Nella puntata di martedì della soap di Rai 1 le gelosie e le bugie agitano il grande magazzino: Irene trema davanti a una verità scomoda, mentre Fulvio perde il controllo e rischia di pagare caro ogni sua menzogna.

Al Paradiso delle Signore l'equilibrio è sempre provvisorio, ma nella puntata in onda martedì 20 gennaio alle 16.00 su Rai 1 le emozioni promettono di salire di livello. Tra amori che si scoprono più fragili del previsto, segreti ormai insostenibili e decisioni prese d'impulso, ecco cosa succede nel grande magazzino milanese.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

La settimana a Il paradiso delle signore si è aperta con un ritorno che ha portato una boccata d'aria nuova. Mimmo è rientrato dalla Sicilia finalmente sereno, dopo aver fatto pace con il padre. Una tranquillità che però non è contagiosa.

Al grande magazzino, infatti, Irene continua a osservare con crescente fastidio la complicità tra Johnny e Barbara. Anche se davanti a tutti si ostina a minimizzare la sua è vera e propria gelosia. Marina, intanto, ha iniziato a prendere sul serio il suo ruolo da commessa, chiedendo l'aiuto di Landi per calarsi nella parte, mentre Odile si è stretta accanto a Matteo per affrontare un problema serio che rischia di mandare all'aria il film.

Sul fronte più delicato, Fulvio ha provato a rimediare agli attriti con Roberto, ma la sua decisione di lasciare il Paradiso sembra ormai definitiva. A rendere tutto più amaro c'è il rapporto con Caterina, che lui continua a proteggere con una bugia di troppo sulla scomparsa di Mario.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Umberto

Martedì 20 gennaio il clima nella soap daily si scalda ancora di più. Marina decide di fare un salto nel vuoto e indossa la divisa delle Veneri mettendosi davvero alla prova tra i clienti del Paradiso e attirando sguardi e commenti. La sua presenza non passa inosservata e conferma che il confine tra finzione e realtà, per lei, è sempre più sottile. Sarà davvero solo per "calarsi nella parte" o ci sta provando gusto?

Il vero nodo, però, riguarda Irene. Johnny sceglie di affrontarla e le confessa che il bacio con Barbara, a cui lei aveva assistito giorni prima, non era altro che una recita. Una rivelazione che da un lato dovrebbe rassicurarla, dall'altro la costringe a fare i conti con sentimenti che finora ha finto di non provare. La gelosia, a questo punto, non può più essere nascosta.

Enrico continua la collaborazione con lo studio del dottor Moretti e sembra trovare in questa nuova esperienza stimoli inaspettati, mentre per Marcello arriva una proposta di lavoro improvvisa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma è in casa di Fulvio che la tensione raggiunge il punto più alto: l'uomo si confida con Concetta, ammettendo il senso di colpa per le bugie raccontate a Caterina. Peccato che la ragazza, all'oscuro di tutto, stia già pianificando una fuga segreta verso Roma, decisa a ritrovare Mario e a ottenere finalmente le risposte che le sono state negate.

La puntata del 20 gennaio si annuncia così come un crocevia decisivo, dove verità sussurrate e scelte impulsive rischiano di avere conseguenze difficili da fermare.