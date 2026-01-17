Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni settimana dal 19 al 23 gennaio: Fulvio ha un malore improvviso

Dal 19 al 23 gennaio nuovi intrecci e colpi di scena nelle puntate della soap daily in onda su Rai 1: Fulvio fa i conti con la salute, Irene è sotto pressione e Mimmo vive un momento di svolta inatteso. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nuova settimana di appuntamenti a Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 su Rai 1.

Fulvio deve affrontare un momento delicato, Irene è messa sotto pressione da vecchi e nuovi sospetti, mentre alla Caffetteria un gesto apparentemente semplice apre scenari sorprendenti. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni dei nuovi episodi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 19 al 23 gennaio 2026

Nei nuovi episodi il confine tra lavoro e vita privata diventa sempre più sottile. C'è chi torna con l'illusione di aver chiuso i conti col passato, chi continua a mentire per paura delle conseguenze e chi si ritrova coinvolto in dinamiche sentimentali più grandi di lui. A Il paradiso delle signore, ogni scelta ha un prezzo e le tensioni iniziano a emergere senza più filtri.

Lunedì 19 gennaio: Fulvio mente ancora a Caterina su Mario

Mimmo rientra a Milano dopo il viaggio in Sicilia con un atteggiamento più sereno, ma al Paradiso l'atmosfera è tutt'altro che distesa. Irene osserva con fastidio la sintonia tra Johnny e Barbara, mentre Marina Valli decide di prendere molto sul serio il suo nuovo ruolo e chiede supporto per non sfigurare. Intanto Odile si stringe a Matteo per evitare che un imprevisto mandi all'aria il film, e Fulvio prova a rimediare con Roberto senza però trovare il coraggio di dire tutta la verità a Caterina.

Martedì 20 gennaio: Caterina pensa di fuggire

Marina sorprende tutti calandosi perfettamente nei panni di Venere. Johnny, messo alle strette, chiarisce finalmente con Irene la natura del bacio con Barbara: non è come pensa. Sul fronte professionale, Enrico è entusiasta per una nuova collaborazione che potrebbe segnare il suo futuro, mentre Marcello riceve una proposta che lo spiazza. A casa di Fulvio, però, la tensione cresce: Caterina è sempre più determinata a scoprire cosa si nasconde dietro l'assenza di Mario.

Mercoledì 21 gennaio: Fulvio si sente male

Il ritorno improvviso di zia Sandra scombina gli equilibri di Irene, costretta a fare i conti con domande scomode su Cesare (e su Johnny). Nel frattempo il progetto del musicarello vacilla per mancanza di fondi e Odile rischia di vedere svanire un sogno. Il momento più delicato arriva per Fulvio: scoperto il piano di fuga della figlia, l'uomo accusa un malore improvviso che cambia le priorità di Caterina e lo costringe a rimettere tutto in discussione.

Giovedì 22 gennaio: Mimmo conquista un cliente misterioso con la sua cucina

Una conversazione ascoltata per caso lascia Johnny turbato e apre nuovi interrogativi. Al Paradiso Marina dimostra grande professionalità trasformando il lavoro in uno spettacolo ben orchestrato. Alla Caffetteria, invece, un semplice consiglio si rivela decisivo: il soufflé di Mimmo conquista un cliente speciale. Intanto Umberto interviene per salvare il film, attribuendo a Ettore l'idea del sostegno economico.

Venerdì 23 gennaio: Odile cade nella trappola di Ettore

Le scelte della settimana portano conseguenze concrete: Fulvio decide di restare al grande magazzino, mentre Marcello rientra in scena. Enrico riceve una proposta prestigiosa che lo mette davanti a un bivio. Arrivano buone notizie per Agata e, soprattutto, per Mimmo, che grazie a un articolo di giornale vede riconosciuto il suo talento. Tra avvertimenti, telefonate da lontano e sentimenti non dichiarati, il finale di settimana lascia più di una promessa aperta.