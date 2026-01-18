Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 gennaio: Irene sempre più gelosa di Johnny e Barbara

Lunedì 19 gennaio Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con una puntata che porta avanti le storie dei protagonisti tra piccoli attriti, scelte personali e qualche equilibrio che inizia a scricchiolare. Al centro della scena c'è Irene, sempre più inquieta per il rapporto tra Johnny e Barbara, mentre il ritorno di Mimmo dalla Sicilia porta una ventata di serenità destinata però a durare poco.
Sullo sfondo, il clima al grande magazzino milanese resta teso: Fulvio sembra ormai pronto a voltare pagina e Roberto teme che i segreti accumulati possano esplodere nel modo peggiore. Tutti i dettagli nelle anticipazioni della nuova puntata.
Riassunto delle puntate precedenti
Negli ultimi episodi della soap di Rai 1, l'equilibrio del grande magazzino è stato messo a dura prova da una serie di scelte personali che hanno avuto inevitabili ripercussioni anche sul lavoro quotidiano. Irene ha iniziato a fare i conti con un sentimento che non si aspettava, osservando con crescente fastidio la complicità tra Johnny e Barbara, un'intesa che la mette a disagio e la costringe a interrogarsi su ciò che prova davvero.
Rosa e Marcello, intanto, hanno ripreso a parlare seriamente di matrimonio e a immaginare il futuro insieme, ma una lettera di Adelaide ha incrinato la fiducia della Camilli, aprendo una ferita difficile da richiudere e riportando a galla vecchi timori.
Anche sul fronte professionale l'aria è cambiata: Fulvio, scosso dalla verità emersa su Roberto, ha maturato l'idea di lasciare il Paradiso, mentre Marina ha mosso i primi passi concreti per il suo film, coinvolgendo Delia e portando nel grande magazzino un'energia nuova, destinata però a intrecciarsi con tensioni ancora irrisolte.
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio
La puntata di lunedì de Il paradiso delle signore si apre con il ritorno di Mimmo dalla Sicilia. Il ragazzo rientra a Milano con uno spirito diverso: il chiarimento con il padre sembra avergli restituito una serenità che al Paradiso non passa inosservata. Ma se per lui l'aria è più leggera, per Irene la situazione è tutt'altro che semplice. La capocommessa continua a osservare Johnny e Barbara con un misto di fastidio e gelosia, pur sforzandosi di apparire distaccata. Un atteggiamento che tradisce emozioni ormai difficili da tenere a bada.
Marina Valli, sempre più coinvolta nel progetto cinematografico, decide di calarsi fino in fondo nel ruolo di commessa e chiede l'aiuto di Landi, dimostrando quanto tenga a non lasciare nulla al caso. Nel frattempo Odile corre in soccorso di Matteo: insieme cercano una soluzione a un problema che rischia di compromettere la riuscita del film, aggiungendo ulteriore tensione a un set già fragile.
C'è poi il versante più delicato. Fulvio prova a rimediare agli strappi degli ultimi giorni e si scusa con Roberto. Il gesto, però, non basta a fargli cambiare idea: la decisione di lasciare il grande magazzino milanese sembra definitiva. Una scelta che lo costringe a continuare a mentire a Caterina, sempre più nervosa e confusa per la scomparsa di Mario. Roberto, dal canto suo, vive con il timore che la verità possa emergere da un momento all'altro, travolgendo tutti e lasciando ferite difficili da sanare.