Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 febbraio: una vecchia conoscenza torna al grande magazzino

La settimana de Il Paradiso delle Signore si chiude con un ultimo episodio che mescola leggerezza e dramma, sorrisi davanti alla tv e silenzi improvvisi. Mentre le Veneri si ritrovano per condividere la magia del Festival, una notizia inaspettata arriva da Sanremo e spezza l'entusiasmo collettivo. In galleria, intanto, qualcosa continua a muoversi e vecchie conoscenze tornano a bussare alla porta, portando con sé affari, ambizioni e qualche conto in sospeso.

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap daily di Rai 1 in onda venerdì 27 febbraio alle ore 16.00: le anticipazioni.

Riassunto degli ultimi episodi: dove eravamo rimasti

La serata organizzata da Irene ha il sapore delle piccole feste improvvisate. Il nuovo televisore regalato da Cesare diventa il centro di un momento di condivisione che coinvolge tutte, compresa Rebecca. Proprio durante la visione del Festival di Sanremo, però, una battuta di Barbara sulla zia Sandra accende un campanello d'allarme nella mente della ragazza, che inizia a farsi domande sull'eredità e su ciò che non le è stato detto.

Altrove, Delia si prepara con emozione a un appuntamento speciale con Botteri, desiderosa di vivere una serata diversa dal solito. Mirella, invece, lascia emergere le sue paure per Michelino e trova in Mimmo un alleato premuroso: per rasserenare il bambino, lui decide di cucinare qualcosa di pensato solo per lui, un gesto semplice ma carico di affetto.

In redazione si cerca il volto giusto per la copertina di "Paradiso Market" e Marcello sorprende tutti indicando Concetta come possibile protagonista. Una proposta che la mette in difficoltà, divisa tra entusiasmo e timori. Intanto Greta confida a Ettore la sensazione di essere osservata: qualcuno sta indagando su di loro e l'ombra del sospetto si allunga fino a Londra.

Il paradiso delle signore venerdì 27 febbraio si apre con una notizia che lascia senza parole: da Sanremo arriva l'annuncio della morte di Luigi Tenco. L'atmosfera al grande magazzino cambia all'improvviso. Le Veneri, ancora emozionate per la serata davanti alla tv, si ritrovano a commentare un evento che segna profondamente tutti. Il dolore collettivo crea un momento di raccoglimento che rende il clima più fragile e riflessivo.

Concetta, già combattuta sul servizio fotografico, vacilla ulteriormente. L'idea di mettersi in mostra non le sembra più così semplice, ma Ciro prova a sostenerla, ricordandole che certe occasioni capitano una volta sola. Il suo incoraggiamento è diretto, sincero, quasi una dichiarazione di fiducia nelle sue capacità.

In galleria fa la sua comparsa Valeria Craveri, imprenditrice nel settore della lingerie e vecchia conoscenza di Marcello. Il loro incontro al Circolo non è stato dimenticato e ora lei si dice pronta a proporre i suoi articoli al Paradiso. Dietro l'eleganza e l'intraprendenza, però, si percepisce qualcos'altro.

Rebecca riesce finalmente a incontrare la zia Sandra, un faccia a faccia atteso che promette chiarimenti ma anche nuove tensioni. Intanto Ettore e Greta scoprono che qualcuno è volato a Londra per conto di Umberto, è la conferma che i loro sospetti erano fondati. I due fratelli decidono allora di chiedere a Odile di schierarsi apertamente contro lo zio, aprendo uno scontro familiare che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.