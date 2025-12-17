Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 dicembre: le Veneri registrano le fiabe, l'atmosfera si fa magica

Tra fiabe registrate, arrivi che scompigliano gli equilibri e decisioni che fanno presagire nuovi colpi di scena, la soap di Rai 1 si prepara a una puntata ricca di emozioni.

Al Paradiso delle Signore l'atmosfera natalizia porta con sé sorprese, emozioni e anche qualche ombra pronta ad allungarsi sui festeggiamenti. La puntata di giovedì 18 dicembre promette momenti teneri, svolte romantiche e segnali inquietanti che potrebbero cambiare il destino di alcuni personaggi. Ecco cosa è successo nelle puntate precedenti e le anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore, riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

L'arrivo di Teo a Milano ha messo in difficoltà Botteri, colto di sorpresa da una responsabilità che fatica a gestire. A dargli una mano è stato Ciro, che ha accolto il bambino in Caffetteria trasformando quei giorni in un'occasione di incontri e piccole scoperte. Nel frattempo, a Il paradiso delle signore, Roberto ha lanciato un'iniziativa originale: allestire uno studio di registrazione nel magazzino per incidere un disco di fiabe lette dalle Veneri. Un progetto che ha subito acceso entusiasmo e curiosità in tutti, ma specialmente nelle dirette interessate che dovranno trasportare tutti nell'atmosfera magica delle grandi storie.

Tra i corridoi del grande magazzino, nel frattempo, Mario ha visto in questa iniziativa l'occasione perfetta per sorprendere Caterina, preparando per lei qualcosa di speciale che la lasci senza parole. Intanto Adelaide ha spiazzato tutti un'altra volta annunciando che non avrebbe partecipato alla festa di Natale al Circolo, preferendo partire per St. Moritz con Italo. Una scelta che, dietro l'apparente leggerezza, nasconde intenzioni meno innocenti e un piano che sembra destinato a riaprire vecchie ferite.

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore

Le Veneri

Il grande giorno della registrazione delle fiabe è finalmente arrivato al grande magazzino milanese e le Veneri sono pronte a vestire i panni di vere e proprie narratrici. Tra microfoni e copioni, l'atmosfera è carica di emozione e magia, ma qualcosa rompe l'equilibrio. Proprio durante l'incisione della fiaba scelta da Caterina, Mario interrompe tutto e sorprende la ragazza con un gesto clamoroso, inginocchiandosi e chiedendole di sposarlo. Un momento che lascia tutti di sasso e che potrebbe cambiare il futuro della coppia. Come reagirà la ragazza?

Sul fronte creativo, invece, Anita lavora alla copertina del disco e decide di coinvolgere anche il piccolo Teo. Tra i due nasce subito una sintonia inaspettata, fatta di giochi, complicità e passioni condivise, che aiuta il bambino a sentirsi finalmente a casa per la prima volta dal suo arrivo.

Ma mentre al Paradiso si respira entusiasmo, al Circolo l'atmosfera è decisamente più cupa: durante il ricevimento natalizio, infatti, Marcello riceve un biglietto da Adelaide. La donna gli ha lasciato un messaggio enigmatico che suona come un cattivo presagio e fa intuire che il Natale non sarà così sereno come tutti sperano.