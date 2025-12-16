Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 dicembre: Adelaide va a St. Moritz e trama qualcosa

Al Paradiso delle Signore il Natale si avvicina, ma tra luci, addobbi e buoni propositi non mancano scelte delicate e situazioni che rischiano di rimescolare gli equilibri. Nella puntata in onda mercoledì 17 dicembre, alle 16.00 su Rai 1, i personaggi si trovano a fare i conti con decisioni importanti, legate tanto al lavoro quanto ai sentimenti, mentre qualcuno prepara mosse che potrebbero avere conseguenze imprevedibili. Scopriamo di più con le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, Odile

Negli ultimi episodi, un vecchio nastro riemerso dal passato ha acceso una scintilla in Roberto, che ha iniziato a ragionare su come trasformare l'atmosfera natalizia del Paradiso in qualcosa di più coinvolgente e "da ricordare". Agata, nel frattempo, si è messa in gioco sul serio: il bando per giovani restauratori non è più solo un'idea, ma un obiettivo concreto che l'ha spinta ad aprirsi con Mimmo e a esporsi come non faceva da tempo.

Sul piano dei sentimenti, Irene ha dovuto fare i conti con quella sensazione fastidiosa di restare ai margini proprio quando tutti parlano di feste e famiglia, mentre Marcello è rimasto intrappolato nel braccio di ferro con il Circolo e nelle ambiguità di Adelaide, che alterna gesti distensivi a mosse difficili da decifrare.

E come se non bastasse, Botteri è stato travolto da una questione legata a Teo: un imprevisto che ha messo alla prova la sua tenuta e ha fatto emergere, attorno a lui, un supporto inatteso e prezioso.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Rosa Camilli

Nella puntata di mercoledì de Il paradiso delle signore, l'idea nata dopo l'ascolto del nastro prende forma e si traduce in una nuova iniziativa natalizia che coinvolge direttamente il Paradiso: un progetto che ha il sapore delle feste, ma che potrebbe anche far emergere dinamiche inattese tra chi ci lavora.

Roberto si muove con entusiasmo, deciso a dare un tono diverso a questi giorni, e l'aria in magazzino cambia, si fa più frizzante, più "da grande occasione". Agata, intanto, non fa più passi indietro, conferma la sua intenzione di partecipare al bando per giovani restauratori e si ritaglia uno spazio tutto suo, aprendo un confronto sincero con Mimmo che potrebbe diventare un vero spartiacque per la loro intesa.

Sul versante personale, Irene è convinta di dover mettere in conto un Natale malinconico, ma un invito inatteso la costringe a rivedere i piani e, soprattutto, a chiedersi cosa desideri davvero. Nel frattempo, l'arrivo di Teo crea non poche difficoltà a Botteri, che fatica a conciliare lavoro e responsabilità familiari proprio nel momento più intenso dell'anno: a dargli una mano ci pensano Delia e Concetta, pronte a intervenire in un'emergenza che rischia di scompaginare la giornata e di mettere a nudo fragilità rimaste finora ben nascoste.

Sullo sfondo, Adelaide continua a muoversi con apparente leggerezza tra inviti e feste, ma ogni scelta sembra avere un secondo livello: il sospetto è che stia preparando una mossa destinata a far parlare, e non solo al Circolo.