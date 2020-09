Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17 settembre 2020: Vittorio e Marta pensano di adottare la bambina

La nuova puntata de Il paradiso delle signore, in onda giovedì 17 settembre 2020 su Rai1 alle 15:55, potrebbe portare Marta e Vittoria a una decisione davvero importante: anticipazioni.

Il paradiso delle signore torna su Rai1 giovedì 17 settembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni sono portatrici di buone notizie, soprattutto, almeno apparentemente, per Marta, Vittorio e la piccola.

Angela ha trascorso la notte a casa Conti per non lasciare da sola Marta con la piccola Anna febbricitante. Vittorio, al rientro da Torino, ipotizza per la prima volta di adottare la bambina suscitando l'entusiasmo della moglie. Umberto riceve un plauso da parte di tutti i soci del Circolo dopo aver saputo del suo brillante intervento a latere, nell'ambito dell'inaugurazione dell'Expo, segno di una riacquistata stima dopo mesi difficili.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 17 settembre 2020 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

