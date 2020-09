Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 16 settembre 2020: Vittorio è agitato, deve abbandonare Marta

La nuova puntata de Il paradiso delle signore 5, in onda mercoledì 16 settembre 2020 su Rai1 alle 15:55, vede Vittorio molto agitato prima della partenza per Torino: anticipazioni.

Il paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 16 settembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni parlano di un Vittorio molto preoccupato all'idea di lasciare Marta con la piccola Anna.

Vittorio è in partenza per Torino, dove ci sarà l'inaugurazione di Expo 61, ma lascia a malincuore la moglie da sola con la bambina che è stata agitata tutta la notte; con lui andranno Riccardo, membro dei giovani imprenditori e, in quanto presidente del comitato lombardo, Umberto, che continua ad essere molto preoccupato per Adelaide. Cosimo non demorde con Gabriella, ma lei riesce a tenerlo garbatamente a distanza.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 16 settembre 2020 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.