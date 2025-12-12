Il Paradiso delle Signore, anticipazioni settimana dal 15 al 19 dicembre: Mario chiede a Caterina di sposarlo

A Il Paradiso delle Signore l'atmosfera natalizia non porta solo luci e addobbi, ma anche scelte che pesano e diversi colpi di scena che sparigliano le carte. Dal destino sentimentale di Caterina, contesa tra il progetto di vita con Mario e i sentimenti mai risolti di Roberto, fino alla nuova strategia di Adelaide, decisa a tenere Marcello sotto controllo, le puntate in onda dal 15 al 19 dicembre promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Ecco, giorno per giorno, cosa succederà nella soap pomeridiana di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 10, cosa succede dal 15 al 19 dicembre

Il Paradiso delle Signore 10

Il filo conduttore dei prossimi episodi è uno solo: alla vigilia del Natale nessuno può più rimandare le proprie scelte. A Il paradiso delle signore nasce un progetto creativo che unisce le Veneri, mentre al Circolo e a villa Guarnieri si gioca una partita fatta di inviti, lettere e mosse studiate a tavolino dalla contessa.

Lunedì 15 dicembre: la decisione di Fulvio

La settimana si apre con una decisione importante: Fulvio rompe gli indugi sulla proposta di matrimonio fatta da Mario a Caterina, lasciando Roberto a fare i conti con la consapevolezza di aver perso l'uomo che ama. Ettore si scontra con Matteo per chiarire l'accusa sul furto della foto davanti a Odile, mentre Caterina, rovistando tra il corredo della madre, trova un nastro magnetico che custodisce una voce e un ricordo speciale. Agata, invece, scova su una rivista dimenticata un bando per giovani restauratori che potrebbe cambiare il suo futuro.

Martedì 16 dicembre: Adelaide riapre le porte a Marcello

Adelaide decide di cambiare registro e, con apparente fair play, riapre le porte del Circolo a Marcello, sostenendo di voler archiviare il passato. Intanto Caterina fa ascoltare a Roberto il nastro ritrovato e proprio da lì nasce l'idea di uno speciale progetto natalizio al Paradiso. Agata confida a Mimmo il sogno di partecipare al concorso per restauratori, mentre Irene, convinta di passare il Natale da sola, riceve da Cesare un invito che rimette tutto in discussione. Botteri, alle prese con un problema improvviso che riguarda il piccolo Teo, trova aiuto in Delia e Concetta.

Mercoledì 17 dicembre, l'arrivo di Teo e il progetto delle fiabe

La Contessa prosegue il suo gioco di strategia invitando Matteo alla festa natalizia del Circolo. Nel frattempo Teo arriva a Milano spiazzando Botteri, che non sa come conciliare il lavoro con le esigenze del figlio. A prendersi cura del ragazzo ci pensa Ciro, ospitandolo in Caffetteria, dove il bambino farà nuovi incontri e vivrà momenti inaspettati. Al Paradiso prende forma il progetto di Roberto: uno studio di registrazione per incidere un disco di fiabe raccontate dalle Veneri, occasione perfetta per Mario che inizia a pensare a un modo speciale per dichiararsi a Caterina.

Giovedì 18 dicembre: la proposta di matrimonio di Mario a Caterina

Mentre i preparativi per il Natale entrano nel vivo, Adelaide annuncia che partirà per St. Moritz insieme a Italo, alimentando interrogativi e sospetti. In sala registrazione, invece, tutto è pronto per incidere le fiabe, ma la sessione si trasforma in un momento indimenticabile quando Mario interrompe la lettura di Caterina per inginocchiarsi davanti a lei e chiederle di sposarlo. Anita si occupa della copertina del disco, coinvolgendo anche Teo, con cui scopre di avere più affinità del previsto.

Venerdì 19 dicembre: la strategia di Adelaide si fa più chiara

L'ultima puntata della settimana ruota attorno a una lettera che può cambiare tutto: Adelaide fa arrivare a Marcello un biglietto urgente, chiedendogli di raggiungerla per una presunta emergenza. Umberto soffre per la sua partenza, mentre Irene si prepara a un Natale fuori città insieme a Cesare. Fulvio rivela a Roberto che Mario ha chiesto a Caterina di sposarlo, riaprendo una ferita che l'uomo cerca di mascherare dietro il lavoro. Matteo prova a fermare il fratello, convinto che la Contessa stia orchestrando una trappola, ma Marcello, temendo un gesto estremo da parte di Adelaide, decide comunque di partire per St. Moritz.