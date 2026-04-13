Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 aprile 2026: Matteo perde il controllo con Ettore

Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai 1 martedì 14 aprile, come sempre intorno alle ore 16.00, con una nuova puntata che prosegue le principali linee narrative della stagione. Al centro dell'episodio ci sono decisioni importanti, rapporti personali messi alla prova e situazioni ancora sospese, che continuano a evolversi giorno dopo giorno.

Tra ambizioni professionali, legami sentimentali e dubbi difficili da sciogliere, i protagonisti della soap daily si trovano a fare i conti con scelte che potrebbero cambiare il loro percorso. Scopriamo di più con le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Le ultime vicende de Il paradiso delle signore hanno lasciato diversi nodi ancora aperti. Caterina, emozionata e piena di aspettative, è pronta a mostrare i suoi bozzetti all'Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili. Prima di fare il grande passo, però, ha sentito il bisogno di un confronto sincero e si è rivolta a Fulvio, cercando in lui un punto di riferimento e una conferma.

Nel frattempo Agata ha preso una decisione che segna una svolta: restare a Milano e continuare il suo percorso al Paradiso. Una scelta che, però, non appare del tutto convinta. Dietro quella apparente stabilità si nasconde un'inquietudine evidente, come se qualcosa la trattenesse o la spingesse altrove.

Per Johnny arriva una delusione difficile da digerire. Scopre infatti che Irene non prenderà più parte alla recita. Ufficialmente si tratta di una rinuncia legata ai preparativi del matrimonio imminente, ma la notizia riapre ferite e lascia spazio a dubbi e rimpianti.

Intanto un annuncio inaspettato mette Adelaide davanti a una nuova realtà. Ettore le comunica che sua madre sarà presente alle nozze con Odile. Una rivelazione che la spiazza, ma che non la ferma. Anzi, la contessa reagisce a modo suo e invece di tirarsi indietro decide di approfondire e andare fino in fondo ai suoi sospetti (aiutata da Matteo).

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Adelaide

La nuova puntata si apre con Agata che prova a mantenere la calma e a non lasciar trapelare il suo disagio, soprattutto davanti a Mimmo, ma il suo equilibrio appare sempre più fragile. Johnny, dal canto suo, non riesce a rassegnarsi all'idea di perdere Irene. Il pensiero delle imminenti nozze con Cesare diventa per lui un peso insostenibile, alimentando una sofferenza che non riesce più a nascondere.

Sul piano professionale, Caterina si trova al centro di una piccola tensione: mentre cerca di perfezionare i suoi bozzetti, Valeria interviene con suggerimenti che non vengono accolti di buon grado da Fulvio. Il confronto tra i due lascia intravedere divergenze più profonde, che rischiano di riflettersi anche sul percorso della ragazza.

Ma è sul fronte più acceso che la situazione degenera. Ettore provoca Matteo in modo diretto e pungente, toccando nervi scoperti. La reazione di Portelli è immediata e fuori controllo: la tensione sfocia in un'aggressione che lascia tutti senza parole. A quel punto Adelaide capisce che la situazione rischia di sfuggire di mano e decide di intervenire. Preoccupata per le possibili conseguenze, si rivolge a Marcello chiedendogli di fare da mediatore e di convincere Matteo a fare un passo indietro, prima che il conflitto si trasformi in qualcosa di irreparabile.