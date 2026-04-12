Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Agata svela il suo segreto a Mimmo

Nuovi turbamenti arrivano al Paradiso delle Signore 10: Agata finalmente apre il suo cuore a Mimmo e svela cosa la rende così inquieta. Come reagirà il ragazzo? Rosa intanto riceve una brutta notizia e Johnny ascolta qualcosa che non avrebbe dovuto. Ecco cosa succederà nella soap di Rai 1 dal 13 al 17 aprile 2026: le anticipazioni.

Il grande magazzino milanese torna a essere il centro degli intrecci sentimentali e lavorativi, ma anche delle trame più segrete dei suoi protagonisti. Nelle puntate in onda dal 13 al 17 aprile 2026 Il Paradiso delle Signore torna sui nodi lasciati in sospeso nei giorni scorsi, su tutti il segreto di Agata che sembra turbarla in modo profondo.

Non solo, molta è la carne al fuoco nella soap daily di Rai 1 questa settimana: scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni dei nuovi episodi in onda come sempre dalle ore 16.00 circa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 13 al 17 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore 10

Le nuove puntate de Il paradiso delle signore mettono al centro emozioni contrastanti e dinamiche sempre più intricate: tra ambizioni personali, crisi sentimentali e misteri familiari, la soap ci tiene incollati alla tv anche questa volta.

Lunedì 13 aprile: Agata sceglie di rimanere a Milano

Caterina è concentratissima sul suo futuro e si prepara a fare il grande passo con la presentazione dei suoi bozzetti all'Accademia. Cerca nel padre un sostegno, ma il confronto si rivela più complesso del previsto. Nel frattempo Agata sceglie di restare a Milano, anche se dentro di sé continua a nutrire dubbi che fatica a confessare.

Sul fronte sentimentale, Johnny deve fare i conti con una realtà difficile da accettare: Irene è ormai proiettata verso il matrimonio. Intanto Adelaide riceve una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola e decide di non restare a guardare.

Martedì 14 aprile: Johnny soffre ancora per Irene

Agata prova a mantenere il controllo delle proprie emozioni davanti a Mimmo, ma il suo turbamento è sempre più evidente. Johnny non riesce a rassegnarsi alla scelta di Irene e il dolore si fa sempre più forte. Intanto Caterina si trova al centro di un piccolo scontro familiare: i consigli di Valeria non sono ben visti da Fulvio. La tensione cresce anche tra Matteo ed Ettore e sfocia in un momento di forte scontro, tanto da richiedere l'intervento di Marcello per evitare conseguenze peggiori.

Mercoledì 15 aprile: Mimmo intercetta una telefonata per Agata

Le certezze iniziano a vacillare anche per Irene, che confida alle amiche le sue preoccupazioni dopo aver assistito a una discussione significativa tra Cesare e Rebecca. Nel frattempo, Caterina riceve apprezzamenti importanti, ma il rapporto con il padre resta complicato. La morte di Totò, poi, sconvolge tutti al Paradiso e i dipendenti decidono di fare qualcosa di speciale.

Intanto Mimmo riceve una telefonata misteriosa che riporta al centro Agata, mentre Matteo prende una decisione importante e parte per Londra con l'obiettivo di ottenere risposte.

Giovedì 16 aprile: Rosa riceve una stroncatura

Johnny si trova ad affrontare un momento difficile dopo aver ascoltato una conversazione che lo ferisce profondamente. Al Paradiso si respira un clima di commozione e si decide di ricordare chi non c'è più con un gesto simbolico. Agata riceve qualcosa che accende i sospetti di Mimmo, rendendo la situazione ancora più delicata. Intanto Rosa vive un momento di crisi dopo una recensione durissima al suo libro, che mette in discussione le sue certezze.

Venerdì 17 aprile: Agata dice la verità a Mimmo

Marcello prova a sostenere Rosa nel momento più complicato, offrendo un punto di vista sincero e un consiglio prezioso. Intanto Mimmo non riesce più a ignorare i suoi dubbi e Agata decide finalmente di dire la verità. Caterina compie una scelta significativa per il suo percorso, seguendo il cuore ma anche il legame con il padre. Infine Matteo torna con nuove informazioni che potrebbero avere conseguenze importanti, aprendo scenari del tutto inaspettati.