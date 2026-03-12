Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 marzo 2026: Odile scopre la verità su Matteo

Nelle nuove puntate della soap di Rai 1 tensioni sentimentali e intrighi si intrecciano: tra Irene, Cesare e Johnny nulla è risolto o cambiato, mentre una rivelazione su Matteo fa imbestialire Odile. Ecco cosa accadrà nell'episodio di venerdì 13 marzo 2026.

Nuovi sviluppi in arrivo per i protagonisti della soap daily Il Paradiso delle Signore. Nella puntata che chiude la settimana, in onda venerdì 13 marzo alle ore 16.00 su Rai 1, le dinamiche tra i personaggi si complicano sempre di più. Mentre qualcuno tenta di ricucire un rapporto che sembrava ormai compromesso, al Circolo emerge una verità su Matteo destinata a scatenare la reazione di Odile. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti

Il paradiso delle signore

Nelle puntate precedenti de Il paradiso delle signore la tensione tra Irene e Cesare ha continuato a crescere. La capocommessa non sembra affatto pronta a dimenticare il modo in cui è stata trattata e, nonostante i tentativi di riavvicinamento, il gelo tra i due resta evidente. Delia prova a intervenire organizzando un incontro per spingerli a chiarirsi, ma la situazione si complica ulteriormente quando Johnny, sempre più coinvolto emotivamente, arriva quasi a confessare ciò che prova per Irene.

All'ultimo momento, però, decide di fare un passo indietro. Il cugino di Delia sceglie di mettere da parte i propri sentimenti pur di non complicare ulteriormente la vita della capocommessa.

Nel frattempo alla Caffetteria si prova a ristabilire un clima più sereno: Ciro si rende conto di essere stato troppo brusco con Ivana e decide di scusarsi con lei, invitandola a restare come nuova cuoca. Un gesto che apre la strada a un nuovo equilibrio nel locale.

Poi c'è Marcello, che si sta dando da fare per aiutare Valeria a rilanciare la sua linea di lingerie. Grazie ai suoi contatti riesce a procurarle un incontro importante con un ex socio, un'occasione che potrebbe cambiare il destino della sua attività. La loro complicità, però, non passa inosservata: Rosa osserva la scena con una certa diffidenza.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata

Odile e Adelaide

L'ultima puntata della settimana si apre con una scoperta destinata a creare nuovi interrogativi. Rosa viene a sapere che la banca dei Guarnieri ha finanziato una delle società coinvolte nella costruzione vicino al campetto contaminato. Una notizia che potrebbe avere conseguenze pesanti e che riaccende vecchie tensioni.

Nel frattempo Valeria riesce a portare a casa un risultato importante, la trattativa seguita insieme a Marcello si conclude con una nuova commessa per la sua lingerie. Un traguardo che conferma quanto il sostegno di Barbieri sia stato decisivo.

Sul fronte sentimentale, invece, Johnny prende una decisione dolorosa ma lucida. Pur provando qualcosa per Irene, sceglie di non interferire e la spinge a fare pace con Cesare. Un gesto che dimostra quanto tenga alla sua felicità, anche a costo di rinunciare ai propri sentimenti. Se non è vero amore questo...

Gli intrighi non mancano nemmeno tra i Marchesi. Greta mette in atto uno stratagemma per introdursi nell'appartamento dei Barbieri con l'obiettivo di trovare il passaporto di Matteo. Un piano rischioso che potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Il momento più esplosivo arriva però al Circolo durante una festa organizzata per celebrare la fine delle riprese. In quell'occasione Ettore rivela a Odile che Matteo è partito per Londra per ottenere informazioni dalla madre, una missione affidatagli da Umberto. La notizia colpisce Odile come un fulmine. Sentendosi tradita e manipolata, la giovane reagisce con un gesto clamoroso che lascia tutti senza parole e apre un nuovo capitolo nelle dinamiche tra i protagonisti del Paradiso.