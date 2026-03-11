Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 marzo 2026: Umberto riceve una telefonata inquietante

Al Paradiso delle Signore le storie personali si intrecciano sempre più con i segreti che circondano alcuni dei protagonisti della soap daily. La puntata in onda il 12 marzo alle ore 16.00 su Rai 1 si preannuncia movimentata: tra amori trattenuti, sospetti che crescono e strategie che prendono forma dietro le quinte, l'equilibrio tra i personaggi sembra destinato a cambiare ancora.

Irene resta al centro di un delicato triangolo sentimentale, mentre Umberto si ritrova improvvisamente alle prese con una telefonata che rischia di aprire nuovi scenari nella "lotta" contro i fratelli Marchesi. Tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Dove eravamo rimasti nella soap

Il paradiso delle signore

Al grande magazzino milanese l'atmosfera si è fatta sempre più tesa negli ultimi giorni. La situazione sentimentale di Irene continua a essere complicata: la rottura con Cesare ha lasciato strascichi evidenti e chi le sta accanto prova a sostenerla come può. Johnny, in particolare, cerca di starle vicino ma nasconde una verità che gli pesa sempre di più, perché i sentimenti che prova per lei stanno diventando difficili da ignorare.

Nel frattempo anche il lavoro a Il paradiso delle signore attraversa una fase delicata. Valeria sta cercando di rilanciare la sua linea di lingerie, ma i risultati tardano ad arrivare e la delusione si fa sentire. A complicare il quadro ci sono anche i dubbi che iniziano a circolare attorno a Matteo: alcune coincidenze, emerse quasi per caso, stanno facendo nascere sospetti tra chi gli sta vicino.

Intanto, alla Caffetteria, una nuova presenza si affaccia all'orizzonte. Ivana Fabbri, cuoca dalle ottime referenze segnalata da Don Saverio, si presenta per un colloquio. L'accoglienza però non è delle migliori, perché Ciro appare inizialmente freddo e poco convinto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata

Marta e Umberto

La puntata del 12 marzo si apre con le conseguenze della rottura tra Irene e Cesare. La capocommessa non sembra affatto pronta a fare un passo indietro e perdonare l'ex, nonostante qualcuno tenti di creare l'occasione giusta per un chiarimento. Delia, infatti, prova a organizzare un incontro per riavvicinarli, ma la situazione si rivela più complicata del previsto.

In questo scenario si muove Johnny, combattuto tra il desiderio di dichiarare finalmente ciò che prova e la paura di complicare ulteriormente la vita di Irene. Dopo aver sfiorato il momento della verità, decide però di fare un passo indietro e tenere per sé i suoi sentimenti.

Alla Caffetteria, invece, Ciro cambia atteggiamento. Ripensando al modo in cui ha trattato Ivana Fabbri al loro primo incontro, decide di scusarsi e le propone di diventare la nuova cuoca del locale. Un gesto che potrebbe segnare un nuovo inizio anche per l'attività.

Sul fronte del lavoro al Paradiso, Marcello prova ad aiutare Valeria a uscire dal momento difficile. L'uomo si attiva per organizzare un incontro con un suo ex socio, nella speranza di trovare una soluzione che rilanci la vendita della lingerie. Tra i due emerge una complicità evidente che non passa inosservata a Rosa.

Ma mentre alcune storie personali prendono nuove direzioni, sullo sfondo si muovono anche dinamiche più oscure. Ettore e Greta iniziano a mettere a punto un piano per screditare Matteo agli occhi di Odile, alimentando i dubbi che già circolano su di lui. Nel frattempo il sindaco di Milano decide di conferire un attestato di civica benemerenza a Enrico, mentre Umberto riceve una telefonata che lo lascia profondamente turbato, preludio di sviluppi che potrebbero avere conseguenze importanti.