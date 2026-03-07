Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Odile scopre la verità e affronta Matteo

Nuove tensioni e rivelazioni nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore 10. Tra intrighi, gelosie e strategie nascoste, Odile si trova davanti a una scoperta che cambia tutto. E in caffetteria c'è una new entry! Le anticipazioni della soap daily di Rai 1.

I corridoi eleganti del grande magazzino milanese tornano a riempirsi di sguardi sospetti, segreti e piccoli colpi di scena. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 10 in onda su Rai 1 dal 9 al 13 marzo, i protagonisti si troveranno a fare i conti con sentimenti complicati e verità che emergono poco alla volta.

Al centro della settimana ci sarà soprattutto Odile, sempre più coinvolta in una vicenda che riguarda Matteo e che, passo dopo passo, finirà per metterla davanti a una realtà inattesa. Nel frattempo, tra il grande magazzino e la Caffetteria non mancano nuove alleanze, tentativi di riavvicinamento e qualche tensione sentimentale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 9 al 13 marzo 2026

Il Paradiso delle Signore, Odile

La settimana a Il paradiso delle signore sarà attraversata da un mix di emozioni contrastanti. Da una parte c'è chi prova a ricucire rapporti che sembrano ormai compromessi, dall'altra chi si muove nell'ombra per ottenere ciò che vuole. Scopriamo tutti i dettagli di ciò che succederà con le anticipazioni settimanali della soap.

Lunedì 9 marzo: Marta e Rosa indagano sul campo contaminato

Enrico è ancora scosso dalle conseguenze dell'indagine legata al terreno contaminato e decide di confidare le sue preoccupazioni a Marta. La donna, colpita dalla sua inquietudine, prova ad aiutarlo e coinvolge Rosa affinché approfondisca la questione. Intanto al Paradiso prende forma una nuova iniziativa commerciale che attira l'attenzione di Marcello. Umberto, invece, continua a osservare con attenzione ciò che accade attorno a Ettore e chiede a Matteo di dargli una mano.

Martedì 10 marzo: Valeria è sempre più incuriosita da Rosa

Delia tenta di convincere Cesare a fare chiarezza nei suoi sentimenti e a non lasciarsi condizionare dalle opinioni altrui. Irene attraversa un momento delicato ma può contare sulla vicinanza di Johnny, che non la lascia sola. Nel frattempo Concetta cerca qualcuno che possa dare una mano in Caffetteria, mentre Rosa inizia a raccogliere informazioni utili sull'indagine che sta portando avanti.

Mercoledì 11 marzo: una new entry in caffetteria

Johnny cerca di essere presente per Irene, anche se non è facile nascondere ciò che prova davvero per lei. Nel frattempo alla Caffetteria arriva una nuova possibile collaboratrice, segnalata da Don Saverio, che però non convince subito tutti. Al Paradiso, invece, una rivelazione inattesa su Matteo finisce per attirare l'attenzione di Greta.

Giovedì 12 marzo: Johnny si dichiara a Irene?

Delia prova a organizzare un incontro con l'obiettivo di far riavvicinare Irene e Cesare. Johnny sembra sul punto di dire finalmente ciò che prova, ma qualcosa lo frena all'ultimo momento. In Caffetteria si cerca di ristabilire un clima più sereno, mentre al Paradiso Marcello si dà da fare per aiutare Valeria a trovare nuove opportunità per il suo progetto.

Venerdì 13 marzo: Odile si scontra con Matteo

Il clima cambia improvvisamente quando una rivelazione arriva durante una festa al Circolo. Alcune informazioni sul passato recente di Matteo emergono davanti a Odile, che reagisce con decisione e prende una posizione netta. Ma dietro di lei c'è lo zampino dei fratelli Marchesi. Intanto altre situazioni trovano finalmente una svolta: qualcuno prova a rimettere insieme un rapporto che sembrava ormai finito, mentre nuovi equilibri iniziano a delinearsi tra i protagonisti.