Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 marzo 2026: Rosa indaga sul campetto inquinato

Al Paradiso l'atmosfera è tutt'altro che tranquilla. Tra nuovi progetti che prendono forma nel grande magazzino e segreti che iniziano lentamente a emergere, la puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 marzo alle 16.00 su Rai 1 porta con sé nuovi sospetti e le immancabili tensioni sentimentali.

Al centro della scena questa volta ci sarà Rosa, pronta a mettere il naso in una vicenda che potrebbe rivelarsi molto più delicata del previsto. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio stando alle anticipazioni della soap.

Dove eravamo rimasti

Il paradiso delle signore

Negli ultimi episodi de Il paradiso delle signore diverse storie hanno iniziato a intrecciarsi in modo sempre più fitto. Il caso del campetto contaminato ha iniziato a sollevare interrogativi inquietanti e Enrico, dopo aver parlato con la Questura, ha confessato a Marta di temere che la strada per arrivare ai veri responsabili sarà lunga e complessa. Proprio per questo Marta ha deciso di coinvolgere Rosa, convinta che il fiuto della giornalista possa aiutare a fare luce sulla vicenda.

Nel frattempo al Paradiso prende forma un nuovo progetto commerciale: il corner dedicato alla lingerie firmata da Valeria. La giovane dimostra grande determinazione e il suo entusiasmo non passa inosservato, soprattutto agli occhi di Marcello, che sembra apprezzare sempre di più il suo spirito intraprendente.

Umberto intanto continua a muovere le sue pedine con grande cautela. Il suo obiettivo resta quello di tenere sotto controllo Ettore e, per riuscirci, decide di coinvolgere Matteo nel suo piano, tentando anche di spingere Odile verso un progressivo distacco da Marchesi.

Sul fronte sentimentale, invece, le cose si complicano per Irene. Delia prova a convincere Cesare a liberarsi dell'influenza di Rebecca e a fare finalmente un passo verso la ragazza, ma Irene fatica a reagire. In questo momento difficile trova conforto in Johnny, che non nasconde la felicità di poterle stare accanto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Rosa

Nella puntata in onda il 10 marzo 2026 la vicenda del campetto inquinato entra nel vivo. Rosa accetta la proposta di Marta e decide di mettersi al lavoro per capire cosa si nasconda davvero dietro quella storia. Per iniziare raccoglie alcune testimonianze importanti: prima ascolta Enrico, che parla da medico e racconta le sue preoccupazioni per le possibili conseguenze sulla salute dei bambini, poi decide di confrontarsi direttamente con Umberto.

Il Commendatore, infatti, è tra coloro che hanno contribuito economicamente a sostenere alcune iniziative legate alla zona e il suo coinvolgimento nella vicenda non passa inosservato. Durante l'intervista, Odile osserva la scena con evidente orgoglio per lo zio, convinta della sua buona fede.

Nel frattempo alla Caffetteria si apre un piccolo problema organizzativo. Concetta ha bisogno di trovare qualcuno che possa sostituire Mimmo e, per questo, decide di chiedere aiuto a Don Saverio nella speranza di individuare una persona affidabile in tempi brevi. Intanto Valeria continua a osservare Rosa con crescente interesse. Una piccola rivelazione accende ulteriormente la sua curiosità nei confronti della giornalista, lasciando intendere che tra le due potrebbe presto nascere una dinamica inattesa.

Sul piano personale, invece, Johnny si trova a fare i conti con i propri sentimenti. Dopo la rottura tra Irene e Cesare, il ragazzo fatica sempre di più a tenere a bada ciò che prova per lei. Restarle vicino come semplice amico diventa ogni giorno più complicato e la situazione rischia di trasformarsi in un nuovo intreccio sentimentale destinato a far parlare molto.